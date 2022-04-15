Noo Phước Thịnh khoe “sáu múi dồn một”, hội chị em ‘khóc thét’ đòi trả lại ‘múi’ ngày xưa

Noo Phước Thịnh chia sẻ ảnh mới với giao diện "bay màu" 6 múi.

Hồi cuối năm 2019, trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh vừa khiến “hội chị em” bấn loạn khi khoe hình ảnh cực mát mẻ với body 6 múi săn chắc sau thời gian tập gym chăm chỉ. Đây cũng là lần hiếm hoi Noo Phước Thịnh quyết định “ngực trần” để khoe vóc dáng quyến rũ chẳng kém nam thần showbiz nào. Noo Phước Thịnh khoe body 6 múi săn chắc khiến dân tình bấn loạn - Ảnh: Chụp màn hình Thế nhưng, mới đây, giọng ca “Quay về đi” cũng “ngực trần” nhưng thay vì khoe body 6 múi vạm vỡ, săn chắc như trước, người hâm mộ bất ngờ bởi hình ảnh "sáu múi dồn một" trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "61,5 kg".

Sáu múi của nam ca sĩ "bay màu" - Ảnh: Chụp màn hình Không chấp nhận sự thật rằng body "cực phẩm" của thần tượng đã biến mất, dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục truy hỏi nam ca sĩ về sự "vắng mặt" kì lạ của cơ bụng sáu múi trong bức hình. - "Ủa đáng ra giờ có 6 múi rồi chứ anh".

- "Múi đâu anh?". - "Không thấy bé múi đâu cả". - "Trời ơi 6 múi của em đâu?" -"Anh trả body 6 múi cho em đi". Fan hâm mộ gào thét thắc mắc hành tung của múi nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Có fan đòi trả lại body sắn chắc của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Mặc dù không còn vóc dáng săn chắc cùng cơ bụng 6 múi cuồn cuộn nhưng Noo Phước Thịnh vẫn ghi điểm ở làn da trắng trẻo, đầy sức sống. Fan hâm mộ tiếc nuối nhưng vẫn tin rằng chỉ sau một thời gian tập luyện chăm chỉ, Noo Phước Thịnh sẽ “gỡ lại” body 6 múi như trước.

Noo Phước Thịnh chia sẻ ảnh “ngày ấy bây giờ” với hội bạn thân Vbiz 14 năm, vô tình để lộ cơ ngơi khủng, chuẩn bị có màn comeback sắp tới? Có rất nhiều tình bạn nổi tiếng trong giới showbiz, đặc biệt phải kể đến là bộ ba Noo Phước Thịnh - Đông Nhi - Ngô Kiến Huy. Mới đây nam ca sĩ đã đăng tải loạt ảnh nhắc nhớ kỉ niệm tình bạn 14 năm của "gia đình văn hóa, vô tình để lộ cơ ngơi sang - xịn - mịn của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noo-phuoc-thinh-khoe-sau-mui-don-mot-hoi-chi-em-khoc-thet-doi-tra-lai-mui-ngay-xua-462334.html