Noo Phước Thịnh chia sẻ ảnh “ngày ấy bây giờ” với hội bạn thân Vbiz 14 năm, vô tình để lộ cơ ngơi khủng, chuẩn bị có màn comeback sắp tới?

Hậu trường 06/04/2022 18:01

Có rất nhiều tình bạn nổi tiếng trong giới showbiz, đặc biệt phải kể đến là bộ ba Noo Phước Thịnh - Đông Nhi - Ngô Kiến Huy. Mới đây nam ca sĩ đã đăng tải loạt ảnh nhắc nhớ kỉ niệm tình bạn 14 năm của "gia đình văn hóa, vô tình để lộ cơ ngơi sang - xịn - mịn của mình.

Mới đây, Noo Phước Thịnh đã đăng tải hình ảnh chia sẻ khoảnh khắc đắt giá thuở mới vào nghề của anh và hai người bạn thân thiết trong Vbiz. Hai người bạn thân thiết của giọng ca "Lắng nghe nước mắt không ai khác chính là Ngô Kiến Huy Đông Nhi.

Theo đó giọng ca bùi ngùi chia sẻ trên trang facebook của mình: “Xưa 3 đứa chia nhau chạy khắp các tỉnh thành trong đêm, tối về thì lại hội ngộ ở một điểm. Giờ dù mỗi người đều bận rộn với công việc và cuộc sống riêng của mình nhưng khi ngồi lại cùng nhau thì cười nói quên đời”.

Noo Phước Thịnh chia sẻ ảnh “ngày ấy bây giờ” với hội bạn thân Vbiz 14 năm, vô tình để lộ cơ ngơi khủng, chuẩn bị có màn comeback sắp tới? - Ảnh 1
Noo chia sẻ ảnh ngày ấy bây giờ với hội bạn Vbiz - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời nhắn nhủ đến 2 người bạn thân "nổi tiếng cùng thời" và cả chính bản thân mình "Ngô Kiến Huy khi nào xong cái mái nhà thì báo tân gia nha. Đông Nhi comeback rần rần nhé. Noo Phước Thịnh lo comeback đi kìa”.

Nối tiếp hình ảnh thuở hàn vi của bộ 3 bạn thân, quay về hiện tại là loạt ảnh "vẫn" đủ mặt 2 người bạn thân Ngô Kiến Huy và Đông Nhi cùng với ông xã của Đông Nhi trong căn hộ sang - xịn - mịn của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh. Có thể thấy căn hộ có view cửa kính cực rộng có thể nhìn ra toàn thành phố. Theo nguồn tin từ Ngô Kiến Huy trong phần bình luận trên trang facebook của Noo, căn hộ của giọng ca "Thương em là điều anh không thể ngờ" có giá hàng chục tỷ đồng.

Noo Phước Thịnh chia sẻ ảnh “ngày ấy bây giờ” với hội bạn thân Vbiz 14 năm, vô tình để lộ cơ ngơi khủng, chuẩn bị có màn comeback sắp tới? - Ảnh 2
Cơ ngơi chục tỷ của nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Bên cạnh sự ngưỡng mộ trước tình bạn thân thiết của hội “gia đình văn hóa” thì khán giả còn được dịp trầm trồ khi chiêm ngưỡng không gian căn nhà bạc tỷ với view cực xịn của giọng ca “Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi”. Đồng thời cũng “hối thúc” anh mau comeback.

Noo Phước Thịnh chia sẻ ảnh “ngày ấy bây giờ” với hội bạn thân Vbiz 14 năm, vô tình để lộ cơ ngơi khủng, chuẩn bị có màn comeback sắp tới? - Ảnh 3
Lời chúc mừng kèm theo lời hối thúc Noo comeback của fan hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, bộ ba Đông Nhi - Noo Phước Thịnh - Ngô Kiến Huy đã thân thiết với nhau từ thuở mới bước chân vào nghề. Thậm chí trong đám cưới của giọng ca "Khóc" với Ông Cao Thắng, nam ca sĩ sinh năm 1988 đã ôm chầm lấy người bạn thân và òa khóc vì mừng cho hạnh phúc của cô.

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Từ khóa:   Noo Phước Thịnh Đông Nhi Ngô Kiến Huy

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