Đông Nhi bị chụp vội ảnh ngoài đời thật, body "mẹ bỉm" như thế nào mà khiến dân tình bàn tán không ngừng?

Trở lại sân khấu sau khoảng thời gian sinh con gái đầu lòng, Đông Nhi vẫn khiến dân tình bán tán không ngừng, chứng minh độ hot "không phải dạng vừa" của mình.

Tối ngày 26/3, bên cạnh Mỹ Tâm thì Đông Nhi cũng là cái tên gây sốt khắp mạng xã hội. Theo đó, 2 nữ ca sĩ đình đám của showbiz Việt đã có đêm diễn vô cùng thành công tại Đà Lạt và thu hút lượng lớn khán giả đến xem.

Lâu lắm rồi mới trở lại sân khấu sau khoảng thời gian dài nghỉ ngơi sinh con, Đông Nhi vẫn chứng minh được sức hút của mình. Bên cạnh đó, nhan sắc cũng như thần thái của "mẹ bỉm" cũng được dân tình bắt trọn 1 cách chân thật, nhan sắc ngoài đời thật của nữ ca sĩ khiến dân tình trầm trồ và bàn tán không ngừng.

Các đoạn clip quay lại khoảnh khắc trên sân khấu của Đông Nhi liên tục được chia sẻ trên các diễn đàn. Trong lần tái xuất này, nữ ca sĩ táo bạo chọn một chiếc váy cắt xẻ khoe vòng eo. Dù đã sinh con, thế nhưng giọng ca "Khóc" vẫn khiến nhiều chị em phải ngưỡng mộ khi giữ được body chuẩn chỉnh.

Dù trong một vài khoảnh khắc, vẫn dễ nhận thấy vòng eo của nữ ca sĩ có đôi chút "mỡ thừa", tuy nhiên, "mẹ 1 con" vẫn được dân tình khen ngợi hết lời bởi nhìn chung Đông Nhi vẫn có được vòng eo "đâu ra đấy", qua camera thường, từ body đến thần thái của mẹ bỉm đều khiến dân tình tấm tắc khen ngợi.

Kết hôn với Ông Cao Thắng sau hơn 10 năm yêu nhau, chuyện tình đẹp của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả phải ngưỡng mộ. Cuộc hôn nhân của cặp đôi càng thêm viên mãn với sự ra đời của công chúa nhỏ Winnie, giống như bố mẹ, ngay từ khi chào đời, Winnie đã gây sốt khắp mặt trận và trở thành hot kid đình đám của showbiz Việt hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nhi-bi-chup-voi-anh-ngoai-doi-that-body-me-bim-nhu-the-nao-ma-khien-dan-tinh-ban-tan-khong-ngung-458414.html