Mai Phương Thúy quyết định về quê 'Chill night' vì...Noo Phước Thịnh?

Mai Phương Thúy vừa chia sẻ thông tin chuẩn bị có chuyến về thăm quê nhà vì Noo Phước Thịnh.
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Vừa qua, Noo Phước Thịnh đã chính thức xác nhận về việc Noo's Chill Night 3 sẽ diễn ra sau 2 năm trì hoãn vì dịch Covid-19. Nếu như 2 số của đêm nhạc trước đó được tổ chức lần lượt ở TP HCM và Vũng Tàu, thì lần này Noo Phước Thịnh quyết định ngược dòng về Thủ đô Hà Nội. Noo Phước Thịnh cũng đã tung hình ảnh poster chính thức cho Noo’s Chill Night show của mình tại Hà Nội, kèm theo đó là thiệp hoa loa kèn, hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc hào hoa.
Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng bày tỏ sự háo hức khi được Noo Phước Thịnh mời đến đêm nhạc của mình. Chia sẻ trên trang cá nhân, người đẹp cho biết sẽ trở về quê nhà Hà Nội để xem Noo Phước Thịnh hát. Cô cũng tiết lộ nhờ có Noo Phước Thịnh nên mới biết hoa loa kèn và tháng 4 Hà Nội có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Vốn là đêm nhạc không bán vé và chỉ diễn ra riêng tư, được ghi hình và phát lại trên các nền tảng, nên việc Noo Phước Thịnh trao tay Mai Phương Thúy chiếc vé mời khiến fan tò mò. Liệu Mai Phương Thúy sẽ xuất hiện tại đêm nhạc của Noo Phước Thịnh với vai trò khách mời đơn thuần hay có điều bất ngờ gì khác?
Mối quan hệ thân thiết giữa Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh không còn xa lạ trong cộng đồng fan. Cặp đôi từng có thời gian tìm hiểu nhau trước kia và hiện là bạn bè thân. Hai người vẫn chơi trong nhóm bạn “Hội gia đình văn hóa” của showbiz Việt, trong đó có nhiều gương mặt sao Việt khác. Chính vì vậy sự có mặt của Mai Phương Thúy trong show nhạc Noo's Chill Night thứ 3 của Noo cũng không phải là điều khó hiểu.
Mặc dù không ít lần bị anti-fan châm chọc về mối quan hệ với Mai Phương Thúy, nhưng Noo Phước Thịnh và nàng hậu vẫn vô cùng vui vẻ, thoải mái mỗi khi gặp nhau.