Mai Phương Thúy quyết định về quê 'Chill night' vì...Noo Phước Thịnh?

Vừa qua, Noo Phước Thịnh đã chính thức xác nhận về việc Noo's Chill Night 3 sẽ diễn ra sau 2 năm trì hoãn vì dịch Covid-19. Nếu như 2 số của đêm nhạc trước đó được tổ chức lần lượt ở TP HCM và Vũng Tàu, thì lần này Noo Phước Thịnh quyết định ngược dòng về Thủ đô Hà Nội. Noo Phước Thịnh cũng đã tung hình ảnh poster chính thức cho Noo’s Chill Night show của mình tại Hà Nội, kèm theo đó là thiệp hoa loa kèn, hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc hào hoa.

Noo chuẩn bị ra mắt đêm nhạc - Ảnh: Internet

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng bày tỏ sự háo hức khi được Noo Phước Thịnh mời đến đêm nhạc của mình. Chia sẻ trên trang cá nhân, người đẹp cho biết sẽ trở về quê nhà Hà Nội để xem Noo Phước Thịnh hát. Cô cũng tiết lộ nhờ có Noo Phước Thịnh nên mới biết hoa loa kèn và tháng 4 Hà Nội có mối quan hệ mật thiết với nhau.