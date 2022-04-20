Mai Phương Thúy quyết định về quê 'Chill night' vì...Noo Phước Thịnh?

Hậu trường 20/04/2022 16:32

Mai Phương Thúy vừa chia sẻ thông tin chuẩn bị có chuyến về thăm quê nhà vì Noo Phước Thịnh.

Vừa qua, Noo Phước Thịnh đã chính thức xác nhận về việc Noo's Chill Night 3 sẽ diễn ra sau 2 năm trì hoãn vì dịch Covid-19. Nếu như 2 số của đêm nhạc trước đó được tổ chức lần lượt ở TP HCM và Vũng Tàu, thì lần này Noo Phước Thịnh quyết định ngược dòng về Thủ đô Hà Nội. Noo Phước Thịnh cũng đã tung hình ảnh poster chính thức cho Noo’s Chill Night show của mình tại Hà Nội, kèm theo đó là thiệp hoa loa kèn, hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc hào hoa.

Mai Phương Thúy quyết định về quê 'Chill night' vì...Noo Phước Thịnh? - Ảnh 1
Noo chuẩn bị ra mắt đêm nhạc - Ảnh: Internet

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng bày tỏ sự háo hức khi được Noo Phước Thịnh mời đến đêm nhạc của mình. Chia sẻ trên trang cá nhân, người đẹp cho biết sẽ trở về quê nhà Hà Nội để xem Noo Phước Thịnh hát. Cô cũng tiết lộ nhờ có Noo Phước Thịnh nên mới biết hoa loa kèn và tháng 4 Hà Nội có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Mai Phương Thúy quyết định về quê 'Chill night' vì...Noo Phước Thịnh? - Ảnh 2
Mai Phương Thúy háo hức cho đêm nhạc sắp tới - Ảnh: FBNV

Vốn là đêm nhạc không bán vé và chỉ diễn ra riêng tư, được ghi hình và phát lại trên các nền tảng, nên việc Noo Phước Thịnh trao tay Mai Phương Thúy chiếc vé mời khiến fan tò mò. Liệu Mai Phương Thúy sẽ xuất hiện tại đêm nhạc của Noo Phước Thịnh với vai trò khách mời đơn thuần hay có điều bất ngờ gì khác?

Mai Phương Thúy quyết định về quê 'Chill night' vì...Noo Phước Thịnh? - Ảnh 3
Fan thắc mắc vai trò của nàng hậu trong đêm nhạc - Ảnh: Internet

 Mối quan hệ thân thiết giữa Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh không còn xa lạ trong cộng đồng fan. Cặp đôi từng có thời gian tìm hiểu nhau trước kia và hiện là bạn bè thân. Hai người vẫn chơi trong nhóm bạn “Hội gia đình văn hóa” của showbiz Việt, trong đó có nhiều gương mặt sao Việt khác. Chính vì vậy sự có mặt của Mai Phương Thúy trong show nhạc Noo's Chill Night thứ 3 của Noo cũng không phải là điều khó hiểu.

Mai Phương Thúy quyết định về quê 'Chill night' vì...Noo Phước Thịnh? - Ảnh 4
Cặp đôi hiện đang là bạn thân - Ảnh: Internet

Mặc dù không ít lần bị anti-fan châm chọc về mối quan hệ với Mai Phương Thúy, nhưng Noo Phước Thịnh và nàng hậu vẫn vô cùng vui vẻ, thoải mái mỗi khi gặp nhau.

Từ khóa:   Noo Phước Thịnh Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh vbiz

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?