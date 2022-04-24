Gửi lời chúc mừng Đông Nhi, Hoàng Oanh khiến dân tình tranh cãi quyết liệt vì cách xưng hô 'lạ' và động thái mới nhất của nữ MC trước lùm xùm bất ngờ

Hậu trường 24/04/2022 14:11

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Hoàng Oanh đã có bài viết gửi lời chúc mừng ca sĩ Đông Nhi nhưng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Xuất hiện trong sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của Đông Nhi với vai trò MC tối ngày 23/4, Hoàng Oanh sau khi trở về đã có bài viết thể hiện ủng hộ sự hộ người đồng nghiệp. Theo đó, cô chia sẻ: "Dù khuya cũng cứ up trước 1 tấm chúc mừng Mai Hồng Ngọc nghen. Chúc MV của Đông Nhi thành công rực rỡ, top 1 Trending nhé!

Cảm ơn Nhi đã mời Oanh làm MC cho họp báo ra mắt dự án âm nhạc mới thật hoành tráng, nhạc hay và hình đẹp ngất ngây choáng ngợp này".

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Bài viết của Hoàng Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, trong bài viết, nữ MC lại gọi bà xã Ông Cao Thắng là "Mai Hồng Ngọc" (tên thật của ca sĩ Đông Nhi), "Đông Nhi", "Nhi". Được biết, Hoàng Oanh sinh năm 1990, trong khi Đông Nhi sinh năm 1988, cách nhau 2 tuổi. Điều này khiến một bộ phận cư dân mạng không hài lòng khi cho rằng Hoàng Oanh nên gọi Đông Nhi bằng "chị" thay vì xưng hô ngang hàng như vậy.

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Hoàng Oanh, Đông Nhi và Mai Phương Thúy - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực Hoàng Oanh vì có thể cả 2 nữ nghệ sĩ xem nhau như bạn bè và cách xưng hô này thể hiện sự thân thiết. Hiện, trên trang cá nhân, Hoàng Oanh đã chặn các bình luận tiêu cực bàn về vấn đề này.

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Hoàng Oanh tại sự kiện tối qua - Ảnh: Internet

 

Được biết, vừa qua, thông tin Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc ly hôn khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Sáng ngày 14/4, nữ MC đình đám chính thức trải lòng về "cú sốc" ly hôn. Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh cũng lên tiếng xác nhận thông tin này và cho biết cả hai đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn.

"Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà ngoại, ông bà nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con!" - trích bài viết của Hoàng Oanh.

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Thông tin Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc ly hôn khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Mới đây, khi tham gia một chương trình thực tế, MC Hoàng Oanh đã có những trải lòng về khoảng thời gian sống tại Singapore cùng nửa kia.

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Từ khóa:   MC Hoàng Oanh ca sĩ Đông Nhi Mai Hồng Ngọc

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