Biến căng: Ekip ca sĩ Đông Nhi bị chính FC 'ruột' tố thiếu chuyên nghiệp, fan đòi quay lưng với thần tượng vì một sự cố 'không thể chấp nhận được'

Theo đó, cách đây không lâu, FC Đông Nhi thành lập kênh Youtube với mục đích đăng tải mọi hoạt động âm nhạc của nữ ca sĩ. Việc này FC đã xin phép công ty chủ quản của Đông Nhi và được đồng ý, nhưng kênh sẽ thuộc sở hữu của công ty nữ ca sĩ.

Đêm muộn ngày 10/5, một trang Fanpage lớn thuộc cộng đồng fans Đông Nhi đăng tải bài viết dài liên quan đến công ty chủ quản của nữ ca sĩ. Dù là "fan ruột" hết lòng ủng hộ thần tượng bao năm qua, nhưng vụ việc mới đây như giọt nước tràn ly khiến họ không thể không lên tiếng.

Thế nhưng, tưởng chừng như kênh sẽ phát triển và đồng hành cùng thần tượng, thì bất ngờ công ty chủ quản của Đông Nhi thông báo sẽ đóng kênh này và không hoạt động nữa. Đồng thời, ekip nữ ca sĩ cũng loại bỏ thành viên quản lý kênh - là người sáng lập và có nhiều đóng góp trong những video chất lượng vừa qua. Với tư cách là "fan ruột", người này tỏ ra khá thất vọng trước cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của ekip Đông Nhi.

Có thể nói, kênh mạng xã hội này là tâm huyết của fan Đông Nhi , ghi dấu lại những chặng đường âm nhạc của nữ ca sĩ. Từ thời điểm hoạt động cho đến nay, kênh FC được đánh giá có chất lượng gần như hơn cả kênh chính chủ của giọng ca Khóc, với những video cũ được re-up lại với chất lượng cao, đẹp mắt.

Lý do được công ty nữ ca sĩ đưa ra là "vì kênh FC tốt" sẽ ảnh hưởng đến kênh chính chủ. Tuy nhiên, câu trả lời này không thật sự thỏa đáng và giải đáp những khúc mắt trong cộng đồng fans Đông Nhi.

Thành viên có nhiều đóng góp trong kênh Youtube FC Đông Nhi bị chính ekip nữ ca sĩ loại ra khỏi quyền quản lý kênh. Ảnh: Đông Nhi - Tomorrow Pink Ruby

Người này cho biết đã không thể truy cập vào kênh Youtube. Ảnh: Đông Nhi - Tomorrow Pink Ruby

Sau những giải bày về vụ việc, thành viên quản lý kênh bị ekip Đông Nhi "kick" ra khỏi nhóm đã gửi những lời đến thần tượng: "Cảm ơn chị vì những cống hiến suốt bao năm qua để FC có thể vỗ ngực tự hào về idol của mình. Em sẽ không hối tiếc vì đã yêu thương và ủng hộ chị vì đây không phải lỗi ở chị. Không biết chị có biết chuyện xảy ra ngày hôm nay không. Nhưng em nghĩ chị nên và cần được biết ekip của chị đang đối xử với 'người em', 'người fan' của chị tệ ra sao. Họ coi thường chúng em đến nhường nào...".

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là cộng đồng fan nữ ca sĩ. Hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ liên quan đến sự việc trên, họ tỏ ra thất vọng trước cách làm việc không rõ ràng từ phía ekip của thần tượng.

Có thể, đây là vụ việc tràn ly khiến nhiều fan quay lưng, không còn ủng hộ Đông Nhi.

"Thật sự buồn với tư cách là fan của chị 12 năm qua. Từng cuồng nhiệt, say đắm, hết mình... với người con gái ấy. Nhưng giờ đây có lẽ chị đã lựa chọn con đường đi khác thật rồi"; "Cuối cùng cũng có 1 bài post nói hộ tiếng lòng. Chị Nhi, chị có đọc được bài post này thì hãy tỉnh táo và xem xét lại mọi việc chị ơi! Fan có thể đồng hành cùng chị 10 năm nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng em sẽ ủng hộ 100% những gì ekip của chị đang làm"; "Chị có từng nghĩ hay biết đến những gì tụi em đã làm, chị có từng nghĩ phải tổn thương thế nào thì những người sẵn sàng bỏ thời gian, công sức chỉ để giữ cho cái tên Đông Nhi tỏa sáng hơn, đứng vững hơn trong showbiz đầy rẫy những người sẵn sàng đẩy lùi chị chọn bỏ đi không?"... fans Đông Nhi tỏ ra thất vọng.

Người hâm mộ chờ đợi câu trả lời từ phía ekip Đông Nhi. Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây 4 năm, câu chuyện “nội chiến” trong fan club Đông Nhi cũng từng diễn ra căng thẳng. Sự việc bắt đầu khi một fanclub lớn của nữ ca sĩ bất ngờ đưa ra thông báo muốn được nghỉ ngơi sau một thời gian dài “mệt mỏi vì bảo vệ hình ảnh Đông Nhi đang xây dựng”. Câu chuyện còn "đổ thêm dầu vào lửa" khi 2 trợ lý của Đông Nhi lên tiếng trên trang cá nhân. Không những không xoa dịu tình hình mà 2 nhân vật này còn tỏ ý trách móc, mỉa mai các thành viên quản trị fanpage."Chiến tranh" thực sự nổ ra và đích thân Đông Nhi đã viết bức tâm thư dài để xoa dịu mọi thứ.

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra mới đây còn căng thẳng hơn khi liên quan đến công ty chủ quản của nữ ca sĩ. Hiện tại, phía Đông Nhi vẫn chưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến sự việc trên.