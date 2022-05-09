Cũng chúc mừng Ngày của Mẹ nhưng Đông Nhi lại bị cư dân mạng đổ xô vào bắt lỗi, chính chủ phải vội sửa ngay và luôn

Sự nhầm lẫn tai hại của Đông Nhi đã bị cư dân mạng bắt bẻ liên tục. Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã có hành động sửa lại bài đăng của mình.

Trong ngày 8/5, có thể thấy cả nước đang cùng nhau hòa chung vào không khí đón mừng Ngày của Mẹ. Với các sao Vbiz, nhiều người cũng đã tung ra những hình ảnh cực kỳ dễ thương và đáng yêu bên đấng sinh thành, kèm theo những lời chúc đầy ngọt ngào để thể hiện tình cảm. Mới đây, trên trang cá nhân, Đông Nhi cũng tung ra hình ảnh ôm ấp con gái cưng. Winnie đã khiến cư dân mạng thích thú với biểu cảm cực đáng yêu. Bên cạnh đó, giọng ca Đôi mi em đang u sầu còn đính kèm theo dòng trạng thái nói về tình mẹ: "Mẹ là món quà lớn nhất ông trời ban tặng cho con. Ngày đó khi lần đầu nghe tiếng khóc con chào đời, dù đớn đau nhưng mẹ vẫn nở nụ cười thật tươi. Mẹ khẽ ôm con dịu dàng như ôm lấy cả bầu trời, dù bão giông nhưng mẹ hứa che chở con cả đời".

Hình ảnh cực dễ thương của mẹ con Đông Nhi khiến cư dân mạng thả tim rần rần. Ảnh: FBNV Tuy nhiên, ngay sau đó, Đông Nhi lại mắc phải một nhầm lẫn tai hại, khó có thể bỏ qua được. Cụ thể, Ngày của Mẹ theo thường lệ vẫn là ngày 8/5, thế nhưng nữ ca sĩ lại vô tình ghi nhầm thành 9/5: "Nhân ngày 8/5 – ngày của mẹ, con chúc mẹ nhiều sức khỏe luôn hạnh phúc bên chúng con". Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, cư dân mạng cũng đã đổ xô vào để bắt bẻ lỗi sai cực kỳ tai hại của Đông Nhi. Ít phút sau đó, khi nhận ra sai sót của bản thân, cô đã có hành động sửa lại kịp thời bài đăng của mình để tránh những tranh cãi không đáng có trên mạng xã hội.

Sau khi được cư dân mạng nhắc nhở, nữ ca sĩ đã có hành động sửa lại bài đăng của mình. - Ảnh chụp màn hình Nhiều người cũng phát hiện ra sai sót này của nữ ca sĩ. - Ảnh chụp màn hình Điều đặc biệt gây chú ý là Đông Nhi lại vô tình mắc lỗi cơ bản này đây. Không ít cư dân mạng đã thấy được sai sót này và để lại bình luận nhắc nhở: "Chị ơi nhầm ngày rồi kìa", "Ngày của mẹ là 8/5 không phải mùng 9/5 đâu chị", "Nay là 8/5 mà nhỉ", "Bữa nay mới mùng 8 mà",... Mỗi khi có tâm sự, Đông Nhi lại tìm đến mẹ để trò chuyện và tìm lời khuyên. - Ảnh: FBNV Ngày của Mẹ bản thân tên gọi của nó là đã nói lên ý nghĩa rồi. Đây là ngày để kỷ niệm tôn vinh, dành lời cảm ơn chân thành về những đóng góp, hy sinh thầm lặng của người mẹ cho gia đình, xã hội. Đây cũng là ngày mà những người con nên nhớ để bày tỏ nỗi lòng và thể tình cảm với mẹ. Đông Nhi - Ông Cao Thắng tạo dáng vui vẻ chụp hình bên 2 mẹ. - Ảnh: FBNV

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