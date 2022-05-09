Sau nhiều lần bị 'hãm hại', Phương Thanh đăng đàn ẩn ý về 'sự cạnh tranh' và kẻ 'gian ma' cố tình lôi kéo, tạo thị phi chuyện thị phi cho người khác

Vừa qua, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh đã có bài viết ẩn ý về sự cạnh tranh và "đặc điểm" nhận dạng người "gian ma" khiến dân tình chú ý.

Vừa qua, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh đã đăng tải dòng trạng thái nói về về sự cạnh tranh khiến dân tình xôn xao. Theo đó, dù không đề cập đến ai nhưng Phương Thanh lại ẩn ý rằng khác với những người đàng hoàng sẽ đề cao sự công bằng, công khai đấu tranh bằng tài lực thì "người gian ma" lại trong xã hội lại cố tình "dìm hàng", cố tình tạo ra lời đồn, lôi kéo đối phương vào những chuyện thị phi. Ca sĩ Phương Thanh - Ảnh: Internet "Người đàng hoàng cạnh tranh lành mạnh bằng chính khả năng và công khai đấu tài lực với nhau. Người gian ma cạnh tranh bằng cách: dìm hàng - tạo ra lời đồn xấu - cố tình lôi kéo vào chuyện không liên quan cho họ vướng mắc thi phi…" - bài viết của Phương Thanh.

Bài viết của Phương Thanh - Ảnh: Chụp màn hình Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng bài viết đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại ý kiến đồng tình với nữ ca sĩ cũng như động viên cô không nên bận tâm quá nhiều mà hãy cứ sống ngay thẳng, ngẩng cao đầu. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Phương Thanh cũng từng gây chú ý khi tiết lộ việc bị "hãm hạ" trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. "Chị Chanh" cho hay cô bị kẻ xấu đánh sập Facebook với mục đích để bầu show sợ mà không mời nữ ca sĩ đi diễn nữa. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, cô khẳng định mọi thứ vẫn ổn định đúng như lời hẹn của cô sau 10 năm trở lại và ra thêm sản phẩm mới gửi đến khán giả đã yêu thương mình.

Bài viết trước đó của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Phương Thanh sinh năm 1973, là ca sĩ chuyên hát dòng nhạc pop-rock với chất giọng khàn lạ. Với tài năng, tâm huyết với nghề, giòn ca Đêm Lao Xao sau bao ồn ào vẫn luôn được khán giả yêu thương chào đón. Nhiều năm vắng bóng, giờ đây "chị chanh" đã trở lại và "lợi hại" hơn xưa, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều hoạt động ý nghĩa để cống hiến cho khán giả và nền âm nhạc Việt.

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