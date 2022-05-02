HOT: Lộ ảnh Phương Thanh được 'trai trẻ' khoác vai đi bar lúc tối muộn? Liệu có phải 'phi công kém 11 tuổi' trong lời đồn?

Phương Thanh và một chàng trai trẻ đã công khai xuất hiện ở phố đi bộ Bùi Viện vào khuya ngày 30/4.

Gần đây showbiz có một "trào lưu" công khai hẹn hò với tình trẻ của các chị đại Vbiz. Những cái tên như Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Mỹ Tâm - Mai Tài Phến, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu,…đều khiến công chúng ai nấy đều phải ngưỡng mộ trước tình yêu vượt qua tuổi tác.

Mới đây ngay trong đêm 30/4, Phương Thanh xuất hiện ở ngay phố đi bộ cùng một chàng trai trẻ tuổi đã chiếm trọn spotlight. Dân tình thấy sự hạnh phúc trên gương mặt của giọng ca 'Trống Vắng'.

Hoà trong không khí nghỉ lễ, tối muộn ngày 30/4, Phương Thanh bất ngờ xuất hiện tại phố đi bộ Bùi Viện, nơi tập trung đông đúc giới trẻ Sài thành đang tụ tập ăn chơi tưng bừng. Giọng ca ‘Đêm lao xao’ cùng người đàn ông bên cạnh có cử chỉ vô cùng thân mật, chàng thậm chí còn khoác vai nàng "hộ tống" đi qua biển người để vào trong một quán bar. Theo quan sát, cả hai đều khá thoải mái, thậm chí còn không ngại việc xuất hiện cùng nhau trên con phố đông người này.

Phương Thanh hẹn hò với 'trai lạ' vào dịp lễ - Ảnh minh họa: Internet

Được biết vào hồi tháng 2/2021, Phương Thanh đã công khai bức ảnh ôm ấp 1 người đàn ông giấu mặt. ‘Chị Chanh’ hào hứng nói rằng bản thân cũng ‘đang hẹn hò’ từ ‘cổ đại đến hiện đại’. Thậm chí còn vui vẻ bình luận ‘đính chính’ với cư dân mạng khi đồn đoán chàng trai giấu mặt nhỏ hơn 21-31 tuổi: "Chúc mừng tôi được rồi. Cả nhà bình luận thì nói trai nhỏ hơn 11 tuổi thôi nha, gì mà viết phi công kém mãi tận 21 tuổi, xa thế".

Phương Thanh từng công khai hẹn hò với tình trẻ - Ảnh: FBNV

Hiện, chính chủ chưa lên tiếng chính thức tiết lộ về ‘nửa kia’ của mình. CĐM tiếp tục hóng chờ và mong ‘Chị Chanh’ sớm tìm được bến đỗ vào một ngày không xa.

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