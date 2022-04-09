Người người khuyên Thuý Nga đi 'giải nghiệp' vì bị lừa tiền đau đớn nhưng Phương Thanh chỉ khuyên một câu đầy thấm thía!

Hậu trường 09/04/2022 19:51

"Thúy Nga rất kỹ tính, kỹ như một bà già, vậy mà vẫn bị lừa một cú như trẻ con" - Phương Thanh nói.

Phương Thanh và Thúy Nga được biết là cặp chị em thân thiết trong làng giải trí. Mới đây, trong chuyến đi lưu diễn tại Mỹ, Phương Thanh đã có dịp ghé qua thăm nhà đàn em chơi trước khi về nước. Cuộc gặp gỡ này được danh hài Thúy Nga ghi lại và đăng tải lên trang Youtube cá nhân.

Trong đoạn clip, Thúy Nga tiết lộ món tôm hùm đất là món tủ yêu thích của Phương Thanh nên mỗi khi nữ ca sĩ qua Mỹ đều được em gái chiêu đãi món này. Thúy Nga còn nói đùa rằng nếu chị Phương Thanh ở đây, cô sẽ mời đàn chị món này 1 tuần 3 lần, “ăn đến khi sợ thì thôi”.

Thúy Nga còn bật mí thói quen ăn uống nhanh gọn của đàn chị: “Chị Chanh ăn nhanh gọn lắm, một thoáng chốc đã hết nguyên nồi tôm”. Trước sự tiếp đón nồng nhệt của đàn em, Phương Thanh cũng bày tỏ thích thú, không muốn về Việt Nam nữa. 

Người người khuyên Thuý Nga đi 'giải nghiệp' vì bị lừa tiền đau đớn nhưng Phương Thanh chỉ khuyên một câu đầy thấm thía! - Ảnh 1
Thuý Nga dẫn Phương Thanh đi ăn món tủ mỗi khi qua Mỹ - Ảnh: Cắt từ clip

Trong lúc ăn, 2 nghệ sĩ trò chuyện vui vẻ. Chị Chanh cho biết, lấy nghệ sĩ thì phải chấp nhận sự thất thường. Đồng thời cô cũng khuyên ai đang yên ổn thì không nên lấy nghệ sĩ. Nghe vậy, Thúy Nga vội vã thanh minh vì sợ ế: "Nghệ sĩ cũng rất dễ thương chứ không phải lúc nào cũng thất thường, thậm chí thi thoảng còn dễ dụ đến mức bị lừa vì tin người quá".

Thúy Nga cho biết nhiều người khuyên cô nên đi giải nghiệp vì liên tục gặp xui, thế nhưng Phương Thanh lại chia sẻ một câu thâm thuý rằng ai trên đời cũng đều phải "học ngu" trước khi "học khôn". Phương Thanh động viên đồng nghiệp:

"Đúng rồi, nghệ sĩ dễ bị dụ lắm. Thúy Nga rất kỹ tính, kỹ như một bà già, vậy mà vẫn bị lừa một cú như trẻ con. Nhiều người bảo Thúy Nga phải nhờ người khác giải nghiệp, rồi phải biết khôn ra, không để vấp ngã nữa, nhưng tôi nghĩ nghiệp ai người đó tự giải.

Ai cũng vậy, trước khi khôn đều phải ngu đã. Học khôn thì phải học cả đời, mấy ai học một cái mà được luôn đâu. Mỗi lần vấp ngã lại là một cái khác nhau, đâu cái nào giống cái nào để rút kinh nghiệm ngay được".

Người người khuyên Thuý Nga đi 'giải nghiệp' vì bị lừa tiền đau đớn nhưng Phương Thanh chỉ khuyên một câu đầy thấm thía! - Ảnh 2
Thuý Nga kể chuyện bị lừa tiền tại Mỹ - Ảnh: Cắt từ clip

Kết thúc chuyến đi, Phương Thanh cũng không quên cảm ơn sự nhiệt tình của người đàn em trong thời gia cô ở Mỹ và hẹn gặp lại khi Thúy Nga về Việt Nam. Hiện tại Thúy Nga chưa thể trở về quê nhà vì vướng việc học của con gái trên đất Mỹ.

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