Hé lộ những khoảnh khắc đẹp, xúc động nhất trong đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Hậu trường 09/05/2022 10:02

Những hình ảnh đẹp, cảm động của Ngô Thanh Vân và Huy Trần diễn ra ngày 8/5 tại Đà Nẵng.

Sau thời gian yêu nhau và âm thầm chuẩn bị, đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã diễn ra tại bờ biển một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng vào chiều 8/5. Đám cưới diễn ra trong thời tiết khá mát mẻ và thuận lợi, không có mưa như lo ngại ban đầu. Có thể thấy hai bên đàng trai, đàng gái cùng dàn khách mời đình đám trong giới showbiz Việt đã chứng kiến cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng và về chung một nhà.

Sau khi lễ cưới kết thúc, một loạt khoảnh khắc đã dần dần được hé lộ bởi dàn khách mời và cô dâu, chú rể trong hôn lễ. Đặc biệt, khi nhìn vào những hình ảnh ngọt ngào trong đám cưới, nhiều khán giả đều cho rằng sự chờ đợi của Ngô Thanh Vân dành cho một tấm chân tình là hoàn toàn xứng đáng.

Hé lộ những khoảnh khắc đẹp, xúc động nhất trong đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân rưng rưng trước giây phút thiêng liêng tại đám cưới. - Ảnh: FBNV

 

Trong chia sẻ trước đám cưới, Ngô Thanh Vân cho biết sau hơn 10 năm chờ đợi với sự cô đơn cùng nhiều quan

niệm cũ về việc lập gia đình, Huy Trần đã xuất hiện như định mệnh của cuộc đời. 

 

Hé lộ những khoảnh khắc đẹp, xúc động nhất trong đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh 2
Huy Trần và Ngô Thanh Vân đều không giấu nụ cười trên môi. - Ảnh: FBNV

Will đã có chia sẻ dành cho người chị của mình trên trang cá nhân: "Đã bảo là không khóc rồi, cái khóc ngon ơ kéo theo chú rể cô dâu khóc theo. Chị đã dành hơn 20 năm cuộc đời cho nghệ thuật, cho đam mê và hoài bão, thôi thì sau hôm nay chị hãy dành thời gian nhiều hơn cho con tim của mình và nguời đàn ông mà chị yêu thương nhé".

Huy Trần cũng bật khóc khi thấy Ngô Thanh Vân lên sân khấu. Anh nói sẽ yêu thương, trân trọng cô mãi mãi. "Huy sẽ là người chồng, người cha tốt, luôn lắng nghe, thấu hiểu và nắm tay Vân vượt qua mọi sóng gió. Huy sẽ luôn là người xin lỗi trước nếu chúng mình giận nhau", anh nói. 

Hé lộ những khoảnh khắc đẹp, xúc động nhất trong đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh 3
Will xúc động mừng cho hạnh phúc của Ngô Thanh Vân. - Ảnh: FBNV
Hé lộ những khoảnh khắc đẹp, xúc động nhất trong đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh 4
Các chàng trai nhóm nhạc 365 đã rất lâu mới tề tựu đông đủ tại đám cưới để chúc phúc đàn chị. - Ảnh: FBNV
Hé lộ những khoảnh khắc đẹp, xúc động nhất trong đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh 5
Khoảnh khắc bắt tay của Isaac dành cho Huy Trần dường như thể hiện sự gửi gắm đàn chị, hi vọng người thầy sau này sẽ luôn hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân sắp tới. - Ảnh: FBNV

Trong đám cưới, Ngô Thanh Vân nói: "Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. 12 năm Vân cô đơn và tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần. Huy đến với Vân không có gì hào nhoáng, chỉ cần đưa khăn giấy cho Vân khóc và nhắc Vân nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn công việc, như vậy đã đủ. Vân hứa làm một người vợ tốt và sẵn sàng có những đứa con".

Hé lộ những khoảnh khắc đẹp, xúc động nhất trong đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh 6
Nhờ sự xuất hiện của Huy Trần đã giúp Ngô Thanh Vân không còn cô đơn và trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. - Ảnh: FBNV
Hé lộ những khoảnh khắc đẹp, xúc động nhất trong đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh 7
Chứng kiến bạn thân nhiều năm đã tìm được bến đỗ của cuộc đời, siêu mẫu Xuân Lan không thể kiềm chế những giọt nước mắt hạnh phúc. - Ảnh: FBNV

Tại khoảnh khắc khi Ngô Thanh Vân và Huy Trần nói lời nguyện thề. Dường như cô biết bản thân đã chọn đúng người sau những năm tháng lẻ bóng, quyết không kết hôn cho đến khi gặp được Huy Trần. 

Hé lộ những khoảnh khắc đẹp, xúc động nhất trong đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh 8
Khoảnh khắc khi Ngô Thanh Vân và Huy Trần nói lời nguyện thề. - Ảnh: FBNV

Sau khi trao lời thề nguyện, cả 2 cùng trao nhẫn, hôn nhau trong tiếng chúc mừng. Huy Trần, Ngô Thanh Vân đều hài hước, hợp nhau nên tiệc cưới tràn ngập tiếng vui đùa, trêu chọc của bạn bè. Cặp đôi đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ. 

Hé lộ những khoảnh khắc đẹp, xúc động nhất trong đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh 9
Cặp đôi hôn nhau trong tiếng chúc mừng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. - Ảnh: FBNV

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