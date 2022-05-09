Hòa Minzy khóc cạn nước mắt trên sóng truyền hình, sự thật đằng sau đó khiến những ai làm mẹ đều phải đồng cảm

Sau khi nghe Cara Phương trình bày ca khúc Ước mơ của mẹ, Hòa Minzy đã không thể kìm lòng mình và bật khóc trong nỗi nhớ con da diết.

Mới đây, tập 10 trong chương trình thực tế ''Sao Nhập Ngũ'' đã chính thức được công chiếu trên MXH. Cụ thể, 8 chiến sĩ mới được đưa đến lữ đoàn tăng thiết giáp, tiếp tục các buổi huấn luyện của mình mà không có các chiến sĩ cũ bên cạnh. Lần đầu tiên nhìn thấy xe tăng, cả 8 người đều tỏ ra hào hứng, thích thú và vui mừng khi biết sẽ được ngồi vào trong xe tăng. May mắn trả lời đúng 2 câu hỏi của giáo viên, Hòa Minzy và Duy Khánh là 2 người được ngồi vào trong xe tăng, đi thử trải nghiệm một vòng.

Các chiến mới lần đầu trải nghiệm xe tăng - Ảnh: Internet Trải qua 10 tập được phát sóng, cả 8 chiến sĩ giờ đây đã có bước trưởng thành mạnh mẽ, khác xa so với ngày đầu bước vào quân ngũ. Cũng trong tập 10, khán giả đã được chứng kiến bên cạnh những giây phút tập luyện vất vả của người chiến sĩ còn là nỗi nhớ da diết khi nhớ về gia đình. Cụ thể, khi nghỉ giải lao tại chỗ, đồng chí chỉ huy cho biết, các chiến sĩ ở trong đơn vị đã gửi rất nhiều thư với mong muốn được nghe Cara Phương thể hiện ca khúc Ước mơ của mẹ.

Hòa Minzy khóc nghẹn nước mắt vì nỗi nhớ con - Ảnh: Internet Sau phần trình diễn đầy xúc động của Cara, Hòa Minzy đã không thể kìm được cảm xúc và bật khóc nức nở: "4 ngày rồi em không biết nó đang làm gì, ăn cơm có được không, có chịu ăn bữa đêm không. Đêm nó hay khóc đòi em lắm. Giờ không có em ở nhà không biết là nó sẽ như thế nào...". Trước đó trong những tập đầu nữ ca sĩ cũng đã rơi nước mắt khi nhớ con - Ảnh: Internet Khán giả sau khi chứng kiến khoảnh khắc nhớ con của Hòa Minzy cũng không khỏi phần xúc động và đồng cảm với nỗi nhớ con của một người mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-minzy-khoc-can-nuoc-mat-tren-song-truyen-hinh-su-that-dang-sau-do-khien-nhung-ai-lam-me-deu-phai-dong-cam-467302.html