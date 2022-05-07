Hòa Minzy bất ngờ 'nổi đóa' với fan đang cầm máy quay mình, Fan 'sững người' 'thất vọng' có ý định 'quay xe'?

Có thể nói, Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ có lượng fan đông đảo của Vpop hiện nay. Thời gian gần đây, Hòa Minzy chính thức chia tay người yêu thiếu gia sau 5 năm gắn bó nên nhất cử nhất động của cô luôn được công chúng quan tâm.

Công chúng yêu mến giọng ca ‘Rời bỏ’ không chỉ bởi giọng hát hay, Hòa Minzy còn được yêu thích bởi tính cách hài hước, vui vẻ và hòa động với khán giả, người hâm mộ.

Tuy nhiên mới đây, dân tình đã không khỏi xôn xao đoạn clip Hòa Minzy bất ngờ "nổi đóa" với fan đang cầm máy quay mình với lí do không lầy đời không nể.

Theo đó, đoạn clip ghi nhận khoảnh khắc Hòa Minzy bất ngờ "nổi đóa" với fan đang cầm máy quay mình đang được chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội. Đoạn clip được ghi lại khi Hòa Minzy bước ra từ một nơi tổ chức sự kiện và các fan đã vây quanh để tạm biệt nữ ca sĩ rất đông.

Hòa Minzy nổi đóa với fan cầm máy quay mình - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi nói lời chia tay và chuẩn bị bước đi thì Hòa Minzy ngước lên phát hiện có một fan đang cầm điện thoại chĩa máy về mình mà quay. Nữ ca sĩ có chút chưng hửng ngạc nhiên.

Sau đó là một màn "nổi đóa" vô cùng đáng yêu lẫn hề hước của Hòa Minzy. Nữ ca sĩ phụng phịu nói kèm hành động lắc tay với fan: "Không. Quay bằng app thì mới quay nha, không quay cam thường nha". Trong khi đó trong miệng vẫn còn đang thưởng thức món ăn mà fan khác tặng.

Sau câu nói đầy hờn dỗi này, Hòa Minzy cũng phải bật cười. Có lẽ cô nàng cũng sợ không được xinh đẹp trong mắt khán giả nên mới nhờ fan dùng app để quay cho có hiệu ứng thêm lung linh. Gương mặt cũng biểu cảm rất dễ thương khiến cho đoạn clip này nhận được nhiều sự chú ý.

Hòa Minzy hài hước kêu fan dùng app quay mình - Ảnh: Chụp màn hình

Đây cũng không phải lần đầu tiên Hòa Minzy gây xôn xao với những clip tương tác đáng yêu với fan thế này. Nữ ca sĩ nổi tiếng là người rất nhiệt tình trò chuyện với fan sau mỗi sự kiện cũng như lo lắng chu đáo cho khán giả để xem mình diễn.

Hòa Minzy luôn được lòng fan hâm mộ - Ảnh: Internet

Với tính cách dễ thương, vui vẻ như Hòa Minzy hỏi sao fan hâm mộ không ‘quay xe 360 độ’ càng yêu mến cô nàng hơn.