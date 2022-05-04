Chia tay đã lâu, Hòa Minzy vẫn giữ mối quan hệ 'thân thiết' với những 'người bạn thân' của Công Phượng, CĐM 'nể phục' tình bạn 'mãi đỉnh'

Tin đồn hẹn hò giữa Hòa Minzy và cầu thủ Công Phượng xuất hiện vào năm 2015 khi một bức ảnh ghi lại khoảng khắc tình tứ của cặp đôi xuất hiện trên mạng xã hội. Tấm ảnh nụ hôn ngọt ngào của Quán quân Học viện Ngôi sao 2014 với Công Phượng được chính nữ ca sĩ đăng tải trên Instagram, lập tức bị lan truyền với tốc độ chóng mặt đã gây "bão" dư luận khi đó.

Trong các trận thi đấu của nam cầu thủ xứ Nghệ ở trong nước và ngoài nước, Hòa Minzy thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ. Cặp đôi cũng chia sẻ hình ảnh bên nhau, mặc áo đôi thân thiết. Thậm chí, người đẹp Bắc Ninh từng xăm họ tên đầy đủ của Công Phượng ở phía ngực trái và chàng cầu thủ nổi tiếng xăm hoa hồng bên cánh tay - biểu tượng của Hòa Minzy. Thế nhưng thời điểm đó, sự nghiệp của Công Phượng gần như chững lại, yếu tố chuyên môn bị lu mờ bởi những chuyện bên lề sân cỏ. Đến giữa tháng 11/2016, Hòa Minzy thừa nhận cô và Công Phượng đã chia tay, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Đến hiện tại, cả hai cũng không nhắc nhau trên truyền thông hay MXH, thậm chí còn có phần “né tránh” đụng mặt.

Mới đây, cư dân mạng đã liên tục truyền tay nhau đoạn clip Hòa Minzy hội ngộ cùng những người bạn thân thiết của Công Phượng. Cụ thể hơn, sau buổi biểu diễn của nữ ca sĩ, những "anh chồng quốc dân" như Quang Hải, Đức Chinh, Thành Chung đã tranh thủ lên chụp ảnh cùng cô. Đáng chú ý, bộ tứ này lại tỏ ra cực kì thân thiết. Thậm chí khi được Hòa Minzy bày cách tạo dáng đúng chuẩn fan và idol, những nam cầu thủ này cũng chẳng ngần ngại làm theo khiến dân tình cười bò vì độ đáng yêu.