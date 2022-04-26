Hòa Minzy tiết lộ thần số học từ ngày sinh của con trai, dân tình bị sốc vì quá đặc biệt

Dù hiện tại cặp đôi đã "đường ai nấy đi" nhưng cả 2 đều khẳng định sẽ luôn dành thời gian chăm sóc và yêu thương con trai. Được mẹ rèn luyện và dạy dỗ cẩn thận trong khuôn khổ từ nhỏ nên bé Bo rất thông minh và hiểu chuyện.

Nếu ai đã theo dõi Hoà Minzy từ lâu sẽ biết ngay cách mà bà mẹ 1 con đồng hành và giáo dục con rất tốt. Phương pháp của nữ ca sĩ là vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn, vừa nuông chiều nhưng cũng vừa khắt khe, quan trọng là luôn luôn động viên và rèn con từ những việc nhỏ nhất thông qua các hoạt động thường ngày. Có thể thấy càng lớn Bo càng thể hiện tố chất thông minh, lanh lợi khiến nhiều người trầm trồ, thích thú.

Được biết, trong một vài chia sẻ trước đó, Bo từng khiến mọi người ngạc nhiên khi cậu bé chưa đầy 2 tuổi nhưng ghi nhớ được nhiều chữ cái, số, loài hoa,... và nhớ tên được hàng chục quốc gia thông qua quốc kỳ các nước. Song song với cách dạy con thông minh bẩm sinh, là một đứa trẻ rất có tố chất.

Đặc biệt trong một chia sẻ mới đây nhất, Hòa Minzy bất ngờ tiết lộ thần số học của Bo. Được biết cậu bé mang số 22/4. Nhiều người đã phải thốt lên khi cậu bé sở hữu thần số học khá đặc biệt. Theo tìm hiểu, đây là một con số đặc biệt, được nhận xét là mang nhiều phúc khí, có tiềm năng, thích học hỏi và tiếp thu mọi thứ rất nhanh, sau này thường có khả năng làm lãnh đạo.

Thậm chí có người còn mạnh dạn nhận xét: "Theo Thần Số Học thì em bé có tổng ngày sinh là 22 - Con số Vua này! Em bé mang nhiều Phúc Khí quá này".

Hòa Minzy tiết lộ thần số học của con trai. - Ảnh chụp màn hình

Được biết, thần số học là một khoa học khám phá bản thân thông qua những con số hiện đang được biết đến khá rộng rãi ở cộng đồng.

Theo đó, không có con số chủ đạo = 1 mà các con số chủ đạo sẽ từ 2 đến 11. Trường hợp đặc biệt là số 4 được tạo thành từ số tổng 22 sẽ được ghi là 22/4 (chính là con trai Hòa Minzy), để phân biệt với những số 4 bình thường khác.

Công thức tính Con số chủ đạo: Cộng tất cả các con số có trong ngày tháng năm sinh (Dương lịch) để được con số tổng có hai chữ số. Tiếp tục cộng cho đến khi nào con số này nằm trong ngưỡng từ 2 đến 11. Trường hợp đặc biệt: số 4 được tạo thành từ số 22 cộng lại sẽ được giữ nguyên là 22/4.

Ví dụ: Bé Bo có ngày tháng năm sinh Dương lịch là 09/10/2019 thì cần cộng từng con số lại: 0 + 9 + 1 + 0 + 2 + 0 + 1 + 9 = 22. Cộng tiếp 2 + 2 = 4. Con số chủ đạo của bé Bo là 4. Tuy nhiên, vì rơi vào trường hợp đặc biệt nên sẽ được ghi là 22/4.

Trong ý nghĩa con số chủ đạo của thần số học có ghi, 22/4 là con số đặc biệt, được Trường phái Thần số học (Nhân số học) Pitago coi là "Con số Vua" - cực hiếm, chỉ 1-2% dân số thế giới.

Được ví như con số vua, người 22/4 toát ra khí chất mạnh mẽ, sự tự tin khi đứng trước đám đông và có trực giác nhạy bén để nhận ra những thứ tốt và cả hiểm nguy nhưng khó bộc lộ cảm xúc để đối phương biết.

Là một con số vua trong tất cả các con số, thần số học số 22/4 được mệnh danh là thừa hưởng được nhiều sức mạnh nhất. Mang trong mình là sự tự tin, nhạy cảm và trực giác rất cao và có khả năng thích nghi đáng nể. Họ luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý trong công việc và cuộc sống thường nhật. Nhưng cũng cần phải hết sức lưu ý tới việc cân bằng cuộc sống, đừng để công việc đè quá nặng rồi làm lệch cán cân cuộc sống, gây ra những hậu quả nặng nề mà không thể sửa chữa được.

Theo quan sát từ nhỏ tới lớn, Bo ngày càng khẳng định là một cậu bé hiểu chuyện, có tiềm năng và tố chất từ nhỏ. Bên cạnh đó, cũng phải dành lời khen cho Hoà Minzy khi nuôi dạy con quá chu đáo, hướng bé trở thành một người có ý chí, biết rèn luyện bản thân.

Tuy nhiên, con số chủ đạo hay thần số học không phải là điều quyết định vận mệnh của mỗi người mà đó chỉ là phương tiện để mọi người áp dụng vào cuộc sống.

Nếu bản thân biết mình đang có những con số tích cực thì mình sẽ sống sao cho tốt hơn, ngược lại nếu tên mình đi kèm với những con số tiêu cực thì mình sẽ hóa giải và làm cuộc sống giảm thiểu rủi ro. Đó chính là sự tu tâm, dưỡng tính, thay đổi lối sống, lời nói và cách chúng ta đang yêu thương cuộc sống này. Điều quan trọng nhất là bạn phải sống tích cực, thiện lành và yêu thương.