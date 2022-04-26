Xôn xao hình ảnh Hiền Hồ đi dâng lễ tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh nhằm chuẩn bị trở lại showbiz hậu bê bối tình ái, thực hư thế nào?

Hậu trường 26/04/2022 10:14

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh ca sĩ Hiền Hồ tay xách lễ vật xuất hiện tại nhà thờ Tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh. Tuy nhiên, thực hư sự việc khiến ai cũng bất ngờ.

Thời gian vừa qua nữ ca sĩ Hiền Hồ nhận về không ít chỉ trích khi vướng ồn ào "anh em họ nương tựa" cùng một vị đại gia lớn tuổi. Sau bao ngày im lặng, nữ ca sĩ đã công khai lên tiếng xin lỗi khán giả, mở lại trang cá nhân cũng như gửi đến FC của mình một bức thư tay khá dài giải bày nỗi lòng. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Hiền Hồ vẫn chưa xuất hiện.

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Hiền Hồ vướng ồn ào cặp kè đại gia U60 - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Hiền Hồ tay xách lễ vật to tướng, đeo kính râm tròn xuất hiện tại nhà thờ Tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh. Hình ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng cùng nhiều lời bàn tán xôn xao khi một số ý kiến cho rằng giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" đang rục rịch quay trở lại showbiz sau loạt ồn ào. Thế nhưng, nhiều người cũng nghi ngờ về độ xác thực của hình ảnh này. Bởi lẽ, nhà thờ Tổ từ lâu đã đóng cửa từ khi nam danh hài vướng lùm xùng từ thiện. 

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Bức ảnh Hiền Hồ đến nhà thờ Tổ của Hoài Linh đã được chụp cách đây 4 năm - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, hình ảnh của Hiền Hồ thực chất đã được chụp từ ngày 10/9/2019, khi nữ ca sĩ cùng rất nhiều đồng nghiệp khác như Trấn Thành, Hà Hồ, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật,... đến dâng lễ vật tại nhà thờ Tổ nghiệp nhân ngày giỗ Tổ nghề. Thậm chí, thời điểm ấy, nữ ca sĩ còn mua lễ vật từ một nhà hàng thịt quay nổi tiếng của thành phố để dâng lên Tổ nghề mong sự nghiệp thuận lợi.

Về lời xin lỗi của Hiền Hồ, chia sẻ với VTC News, nữ ca sĩ cho biết đã nhận ra sai lầm của mình và hy vọng nhận được sự tha thứ từ mọi người.

"Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người" - Hiền Hồ chia sẻ với VTC News.

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Thư tay của Hiền Hồ gửi FC - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Hiền Hồ đã quay lại mạng xã hội và đăng tải bức tâm thư khá dài. Giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" cho biết vì chưa thể nói suy nghĩ, tâm can của mình trong bài phỏng vấn riêng nên muốn chia sẻ thêm. Hiền Hồ khẳng định vì khủng hoảng quá lớn nên cô quyết định đóng các trang MXH để sống khép kín, dành sự tôn trọng cho mọi người. Cho đến tận bây giờ, khi tinh thần đã ổn định, cô muốn đối mặt và chân thành gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan cũng như khán giả đã hết lòng yêu quý mình.

Ngoài ra, trong bức thư viết tay, Hiền Hồ cũng cho biết: "Câu chuyện mà Hiền Hồ xin phép được giữ cho bản thân, và dành sự tôn trọng riêng tư cho những người liên quan" và một lần nữ xin lỗi khán giả.

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