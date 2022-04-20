Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi giữa ồn ào 'anh em họ' nương tựa, động thái của của ê-kíp khiến dân tình chú ý

Nữ ca sĩ Hiền Hồ vừa qua đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả trước những ồn ào vừa qua. Tuy nhiên, động thái từ phía ê-kíp của nữ ca sĩ lại khiến dân tình chú ý.

Ngày 19/4, sau thời gian im lặng, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả về lùm xùm "anh em họ nương tựa" thời gian qua. Bên cạnh trả lời phỏng vấn, nữ ca sĩ cũng đã đăng tải lên trang cá nhân một bức "tâm thư" dài. Cô cho biết vì chưa thể nói suy nghĩ, tâm can của mình trong bài phỏng vấn riêng nên muốn chia sẻ thêm. Hiền Hồ khẳng định vì khủng hoảng quá lớn nên cô quyết định đóng các trang MXH để sống khép kín, dành sự tôn trọng cho mọi người. Cho đến tận bây giờ, khi tinh thần đã ổn định, cô muốn đối mặt và chân thành gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan cũng như khán giả đã hết lòng yêu quý mình.

Ca sĩ Hiền Hồ - Ảnh: Internet Bên cạnh việc "hóng" chờ những diễn biến tiếp theo thì động thái của những người xung quanh nữ ca sĩ cũng khiến dân mạng chú ý. Theo đó, cũng giống như Hiền Hồ, khi ồn ào nổ ra, ê-kíp của nữ ca sĩ đã giữ sự im lặng. Đến nay, câu động viên đầu tiên từ phía quản lý: "Cố lên cô gái nhỏ". Mọi người đều đang chia sẻ lời xin lỗi của nữ ca sĩ trên trang cá nhân để khán giả biết đến nhiều hơn.

Ê-kíp động viên nữ ca sĩ sau scandal lớn của sự nghiệp - Ảnh: Chụp màn hình Quản lý của Hiền Hồ cũng nhận rất nhiều phản ứng trái chiều trong suốt thời gian sự việc xảy ra - Ảnh: Chụp màn hình Về phần Hiền Hồ, dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Bên cạnh một số lời động viên của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết thì đa số khán giả vẫn chưa thật sự tha thứ của vì cho rằng cô chưa thành tâm. Mới đây nhất, FC Hiền Hồ cũng đã đăng tải thư tay của nữ ca sĩ gửi đến fan. Giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" xin nhận hết phần lỗi về mình và mong người hâm mộ bao dung, tha thứ cho những sai lầm cô mắc phải. Thư tay của Hiền Hồ - Ảnh: Chụp màn hình Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mình là Hiền Hồ đây. Hiền xin lỗi các anh, các chị, các bạn và các em trong gia đình Thơm. Xin lỗi các bạn Thơm đã luôn quan tâm ủng hộ Hiền trong suốt thời gian qua nhưng phải bị thất vọng, bị tổn thương bởi câu chuyện mà Hiền đang mắc phải. Hiền xin lỗi vì câu chuyện cá nhân của Hiền. Câu chuyện mà Hiền xin phép được giữ cho bản thân và dành sự tôn trọng riêng tư cho những người liên quan...".

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