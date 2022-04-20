Vợ cũ của một nam ca sĩ ủng hộ Hiền Hồ comeback, khẳng định: 'Làng nhạc Việt không thể để mất một tài năng như em' và phản ứng cực gắt của CĐM

Mới đây, mạng xã hội được dịp dậy sóng khi Hiền Hồ sau bao ngày im lặng đã bất ngờ lên tiếng xin lỗi về ồn ào "anh em nương tựa" chấn động suốt thời gian qua. Theo đó, chia sẻ với VTC News, nữ ca sĩ cho biết đã nhận ra sai lầm của mình và hy vọng nhận được sự tha thứ từ mọi người.

Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Sau đó, nữ ca sĩ đã quay lại mạng xã hội và đăng tải bức tâm thư khá dài. Giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" cho biết vì chưa thể nói suy nghĩ, tâm can của mình trong bài phỏng vấn riêng nên muốn chia sẻ thêm. Hiền Hồ khẳng định vì khủng hoảng quá lớn nên cô quyết định đóng các trang MXH để sống khép kín, dành sự tôn trọng cho mọi người. Cho đến tận bây giờ, khi tinh thần đã ổn định, cô muốn đối mặt và chân thành gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan cũng như khán giả đã hết lòng yêu quý mình.