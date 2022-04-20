Vợ cũ của một nam ca sĩ ủng hộ Hiền Hồ comeback, khẳng định: 'Làng nhạc Việt không thể để mất một tài năng như em' và phản ứng cực gắt của CĐM

Mới đây, vợ cũ của một nam ca sĩ nổi tiếng đã khiến dân mạng tranh cãi gay gắt khi lên tiếng ủng hộ Hiền Hồ 'trở lại' sau lời xin lỗi về ồn ào "anh em nương tựa'.
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Mới đây, mạng xã hội được dịp dậy sóng khi Hiền Hồ sau bao ngày im lặng đã bất ngờ lên tiếng xin lỗi về ồn ào "anh em nương tựa" chấn động suốt thời gian qua. Theo đó, chia sẻ với VTC News, nữ ca sĩ cho biết đã nhận ra sai lầm của mình và hy vọng nhận được sự tha thứ từ mọi người.
Sau đó, nữ ca sĩ đã quay lại mạng xã hội và đăng tải bức tâm thư khá dài. Giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" cho biết vì chưa thể nói suy nghĩ, tâm can của mình trong bài phỏng vấn riêng nên muốn chia sẻ thêm. Hiền Hồ khẳng định vì khủng hoảng quá lớn nên cô quyết định đóng các trang MXH để sống khép kín, dành sự tôn trọng cho mọi người. Cho đến tận bây giờ, khi tinh thần đã ổn định, cô muốn đối mặt và chân thành gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan cũng như khán giả đã hết lòng yêu quý mình.
Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng lại tỏ ra không mấy hài lòng vì cho rằng cô chưa thật sự hối hận. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận netizen gửi lời động viên, ủng hộ nữ ca sĩ mà trong đó phải kể đến hotgirl Ivy - vợ cũ ca sĩ Hồ Quang Hiếu.
Theo đó, bên dưới "tâm thư" của Hiền Hồ, hotgirl Ivy viết: "Come back thôi, Làng âm nhạc Việt Nam không thể để mất một tài năng như em".
Phát ngôn của Ivy khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Nhiều người thậm chí còn để lại bình luận gay gắt, "chất vấn" thẳng Ivy về "tài năng" của Hiền Hồ.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên Ivy lên tiếng về lùm xùm của Hiền Hồ. Trước đó, khi ồn ào mới nổ ra, Hiền Hồ khóa hết các trang mạng xã hội thì Ivy cũng có bài đăng gây nhiều tranh cãi. Cô cho rằng Hiền Hồ "gặp xui chút thôi" và cổ động: "Giọng hát chuẩn chắc, tuyệt vời như em thì không lo sợ khó cả đời. Mọi chuyện rồi cũng sẽ sớm qua. Chúc em sớm comeback".