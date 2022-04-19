Hiền Hồ lên tiếng nhận sai, cộng đồng mạng quay sang 'hỏi khó' về siêu xe 13 tỷ: 'Liệu có phải trả lại'?

Hậu trường 19/04/2022 21:12

Sau một thời gian dài ở ẩn, Hiền Hồ bất ngờ trở lại với “tâm thư” xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, nhiều người lại tò mò về chiếc siêu xe G63 thị phi.

Mới đây, sau khoảng thời gian im hơi lặn tiếng, Hiền Hồ đã chính thức công khai xin lỗi khán giả sau loạt ồn ào "anh họ nương tựa" vừa qua. Chia sẻ với VTC News, nữ ca sĩ cho biết đã nhận ra sai lầm của mình và hy vọng nhận được sự tha thứ từ mọi người.

"Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người" - Hiền Hồ chia sẻ với VTC News.

Hiền Hồ lên tiếng nhận sai, cộng đồng mạng quay sang 'hỏi khó' về siêu xe 13 tỷ: 'Liệu có phải trả lại'? - Ảnh 1
Loạt ảnh khiến nữ ca sĩ lao đao vì bị tố là tiểu tam, giật chồng - Ảnh: Internet 

 

Ngay sau đó, Hiền Hồ đã quay lại mạng xã hội và đăng tải bức tâm thư khá dài. Giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" cho biết vì chưa thể nói suy nghĩ, tâm can của mình trong bài phỏng vấn riêng nên muốn chia sẻ thêm. Hiền Hồ khẳng định vì khủng hoảng quá lớn nên cô quyết định đóng các trang MXH để sống khép kín, dành sự tôn trọng cho mọi người. Cho đến tận bây giờ, khi tinh thần đã ổn định, cô muốn đối mặt và chân thành gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan cũng như khán giả đã hết lòng yêu quý mình.

Hiền Hồ lên tiếng nhận sai, cộng đồng mạng quay sang 'hỏi khó' về siêu xe 13 tỷ: 'Liệu có phải trả lại'? - Ảnh 2
Hiền Hồ hy vọng người hâm mộ có thể bỏ qua cho sai lầm của mình - Ảnh: chụp màn hình

"Tâm thư" sau khi được đăng tải đã nhận về sự quan tâm "khủng" của cư dân mạng. Bên cạnh những lời động viên, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra không mấy hài lòng vì cho rằng cô chưa thật sự hối hận.

Đáng chú ý, một bộ phận netizen cũng dành sự quan tâm đến chiếc xe Mercedes-AMG G63 có giá 13 tỷ đồng của cô. Theo đó, nhiều người tiếp tục thắc mắc rằng, Hiền Hồ xin lỗi xong liệu có mất Mercedes-AMG G63? Hiện, bên cạnh những diễn biến tiếp theo của drama thì vấn đề này cũng được cộng đồng mạng mang ra bàn tán sôi nổi.

Hiền Hồ lên tiếng nhận sai, cộng đồng mạng quay sang 'hỏi khó' về siêu xe 13 tỷ: 'Liệu có phải trả lại'? - Ảnh 3

Hiền Hồ lên tiếng nhận sai, cộng đồng mạng quay sang 'hỏi khó' về siêu xe 13 tỷ: 'Liệu có phải trả lại'? - Ảnh 4
Điều nhiều người thắc mắc lúc này - Ảnh: Chụp màn hình
Hiền Hồ lên tiếng nhận sai, cộng đồng mạng quay sang 'hỏi khó' về siêu xe 13 tỷ: 'Liệu có phải trả lại'? - Ảnh 5
Hiền Hồ và siêu xe 13 tỷ - Ảnh: Internet

Được biết, khi ồn ào nổ ra, nhiều người cho rằng chiếc xe không thuộc quyền sỡ hữu của cô mà do "ai đó" đứng tên. Tuy nhiên, một tài khoản vừa qua đã đăng tải bức ảnh được cho là thông tin đăng kiểm của chiếc xe Mercedes AMG G63 2021 với chủ sở hữu là Hiền Hồ cùng đầy đủ thông tin địa chỉ nhà, nhãn hiệu xe, loại xe, dung tích, màu xe, số máy, số khung, biển số,...Tuy nhiên, sự việc vẫn nhận về nhiều ngờ vực từ cộng đồng mạng.

Dù công khai xin lỗi khán giả, Hiền Hồ vẫn giữ nguyên điều này trên mạng xã hội

Dù công khai xin lỗi khán giả, Hiền Hồ vẫn giữ nguyên điều này trên mạng xã hội

Sau khi công khai xin lỗi khán giả, Hiền Hồ đang là tâm điểm chú ý của dân mạng và nhận được nhiều lời bàn tán.

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