'Ơn giời, Hiền Hồ cuối cùng cũng nhận sai!': Màn xin lỗi 'nửa vời' của 'cô em họ' hot nhất nhì showbiz Việt không được lòng CĐM vì 'SAI NGƯỜI'

Mới đây, sau loạt ồn ào tình ái, Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng xin lỗi và mong nhận được sự bao dung từ khán giả. Tuy nhiên, trước màn nhận sai 'nói không với giải thích' của nữ ca sĩ, CĐM lại có phản ứng vô cùng bất ngờ.

Sau khoảng thời gian "mất tăm mất tích" vì ồn ào tình ái gắn mác "anh em họ nương tựa" với đại gia Hồ Nhân, mới đây Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cụ thể, theo nguồn tin từ VTV News, giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" khẳng định không hề trốn tránh mà suốt thơi gian qua bản thân rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy sụp. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Sự im lặng của em trong nhiều ngày qua không phải vì em có ý định né tránh, em chỉ mong muốn dành sự tôn trọng riêng tư cho tất cả những người có liên quan. Hơn cả là khi chuyện bắt đầu xảy ra, em đã quá suy sụp và khủng hoảng tinh thần. Cho đến bây giờ, em mới tạm bình tĩnh và ổn định tinh thần để có thể nói ra những suy nghĩ của bản thân".

Hiền Hồ chính thức lên tiếng sau thời gian ở ẩn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, Hiền Hồ tuyệt nhiên không giải thích hay trình bày bất kỳ điều gì về mối quan hệ với đại gia U60. Giọng ca sinh năm 1997 khẳng định: "Giờ đây em phải đối mặt và gánh chịu. Những thông tin xung quanh, dù đúng hay sai thì việc giải thích không còn quan trọng ở hiện tại nữa". "Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Loạt ảnh khiến nữ ca sĩ lao đao vì bị tố là tiểu tam, giật chồng - Ảnh: Internet Trước lời xin lỗi của Hiền Hồ, trên khắp các diễn đàn mạng đã nổ ra cuộc bàn luận, bình phẩm vô cùng rôm rả. Không ít netizen cảm thấy không hài lòng trước màn nhận sai của nữ ca sĩ vì cho rằng cô chưa thực sự hối hận. Bình luận của cư dân mạng trước lời xin lỗi của Hiền Hồ - Ảnh chụp màn hình Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi nghệ sĩ "cứ sai lại xin lỗi rồi mong được bỏ qua". Thậm chí không ít người còn tuyên bố "vợ con của đại gia Hồ Nhân mới thực sự là người cần nhận được lời xin lỗi từ Hiền Hồ". Hiền Hồ xin lỗi nhưng CĐM khẳng định 'sai người'- Ảnh chụp màn hình Được biết, ồn ào tình ái của giọng ca gốc Đắk Lắk nổ ra khi một loạt ảnh riêng tư của nữ ca sĩ và đại gia U60 bị phát tán rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Trong ảnh, "tình cũ" Soobin và vị "anh họ" giàu sụ kia có nhiều hành động thân thiết. Tại thời điểm vướng lùm xùm, Hiền Hồ chọn cách im lặng, tránh né dư luận. Nữ ca sĩ khóa toàn bộ tài khoản MXH, đóng luôn bình luận bên dưới các MV ca nhạc để tránh thị phi.

Cùng sinh năm 1997, Hiền Hồ có anh họ, Jack vừa mới trở lại hậu ồn ào tình ái cũng nhanh chóng 'ngỏ ý' tìm chốn 'nương tựa', sụt sùi khẳng định trong nước mắt 'không muốn ai tổn thương' Trong buổi livestream mừng sinh nhật mới đây, Jack đã chính thức lộ diện và có nhiều tâm sự gửi đến fan hâm mộ sau thời gian dài ở ẩn vì ồn ào tình ái. Đáng chú ý hơn khi nam ca sĩ còn nhắc đến cụm từ hot nhất hiện nay 'nương tựa', khiến dân tình xôn xao cực độ.

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