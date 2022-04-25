'Bản sao' Hiền Hồ nói rõ quan điểm việc 'người đẹp chơi golf kiếm chồng đại gia', tiết lộ thứ phải 'hy sinh' cho môn thể thao này

Là bạn gái tiền vệ Huy Hùng, Thùy Dương cũng có niềm đam mê các môn thể thao đặc biệt là đánh golf. Nàng WAGs được ví như "bản sao" Hiền Hồ đã gia nhập vào hội gái xinh chơi golf vào tháng 3/2020

Thời gian qua, lùm xùm của nữ ca sĩ Hiền Hồ và "anh họ nương tự" khiến giới showbiz không khỏi dậy sóng. Kể từ đây, việc các mỹ nhân Việt tham bộ môn đánh golf cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Là bạn gái tiền vệ Huy Hùng, Thùy Dương cũng có niềm đam mê các môn thể thao đặc biệt là đánh gofl. Nàng WAGs được ví như "bản sao" Hiền Hồ đã gia nhập vào hội gái xinh chơi golf vào tháng 3/2020.

Thùy Dương - Ảnh: Internet Theo Pháp luật và Bạn đọc, chấp nhận chi tiền triệu cho golf, Thùy Dương từng cho biết trong khi nhiều người nghĩ học golf và đi đánh golf là đại gia nhưng cô thấy không phải như vậy mà "chỉ cần tính kiên trì cao và không sợ đen thì cứ học thôi". Bạn gái Huy Hùng rất chịu khó đầu tư cho môn thể thao này - Ảng: IG nhân vật Đáng chú ý, trước ý kiến con gái chơi golf chủ yếu để kiếm chồng đại gia, bản sao "Hiền Hồ" khẳng định: "Kiếm chồng giàu thì không cần phải tới sân golf đâu. Với mình lấy chồng là do duyên số, có muốn kiếm hay chọn cũng không được. Những người lấy được chồng giàu là do người ta có số sướng, số hưởng còn đã không có số đó thì có kiếm hoài cũng không được.

Mình còn thấy con gái chơi môn này hay ho lắm vì đánh golf trông hấp dẫn và dáng swing đẹp cực kì. Ai muốn giảm cân, xả stress thì cứ tập vô tư nhưng mỗi tội phải hy sinh làn da. Thế nên ý kiến của mọi người thế nào thì cứ để người ta nghĩ vậy đi, chỉ là mình không đồng tình thôi". Thùy Dương gia nhập hội gái xinh chơi golf. - Ảnh: Internet Tuy hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng cả Thùy Dương và Hiền Hồ đều thu được những thành công nhất định. Trong khi Hiền Hồ được biết đến với vai trò ca sĩ thì bạn gái Huy Hùng lại rất mát tay trong việc kinh doanh hàng online, qua đó tự mua xe ô tô, đi du lịch nước ngoài và có cuộc sống khá sang chảnh. Thùy Dương được gọi là 'bản sao' Hiền Hồ - Ảnh: Internet Về biệt danh "bản sao" Hiều Hồ, được biết, trong thời gian qua, Thùy Dương được fans quan tâm khi cắt tóc ngắn giống giọng ca "Gặp nhưng không ở lại". Dù có sự khác biệt khá lớn về ngoại hình nhưng không ít người ưu ái gọi Thùy Dương là "bản sao" Hiền Hồ. Điển hình thợ cắt tóc cho Thuỳ Dương ngợi khen: "Cắt xong mái tóc cho em ấy, nhìn hai em giống như hai giọt nước". Thùy Dương và Huy Hùng - Ảnh: Internet Chia sẻ về lý do cắt ngắn mái tóc, trên trang cá nhân, Thùy Dương từng đùa rằng: "Lí do em cắt tóc ngắn là để hòa nhập cộng đồng. Chứ cứ lẽo đẽo đi theo chồng xong õng ẹo tóc dài lả lướt ra sân bóng nó bị lệch pha. Ra sân không 1 bóng đàn bà lắm lúc bị sượng ... nguyên ngày nay mòn đít hết sân huyện lại sang sân xã".

Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi giữa ồn ào 'anh em họ' nương tựa, động thái của của ê-kíp khiến dân tình chú ý Nữ ca sĩ Hiền Hồ vừa qua đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả trước những ồn ào vừa qua. Tuy nhiên, động thái từ phía ê-kíp của nữ ca sĩ lại khiến dân tình chú ý.

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