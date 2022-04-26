5 năm sau scandal 'hợp đồng tình ái', Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga 'dè dặt' hơn trong tình yêu

Hậu trường 26/04/2022 10:12

Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 Trương Hồ Phương Nga khẳng định dù trải qua biến cố lớn trong tình cảm nhưng cô không hề mất niềm tin vào tình yêu mà chỉ cẩn trọng hơn khi đặt niềm tin vào đối phương.

Trả lời phỏng vấn mới đây của Pháp Luật và Bạn đọc, Trương Hồ Phương Nga đã có những chia sẻ về cuộc sống của cô suốt quãng thời gian 5 năm sau biến cố "hợp đồng tình ái' với đại gia Cao Toàn Mỹ. Người đẹp cho hay, theo sự thay đổi của thời gian thì suy nghĩ của cô cũng đã khác xưa rất nhiều.

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Trương Hồ Phương Nga có nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ sau 5 năm kể từ scandal tình ái từng khiến cô 'vào tù ra tội' - Ảnh: Internet

Dù đã từng phải "vào tù ra tội" vì chuyện tình yêu, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 khẳng định rằng bản thân cô không hề mất niềm tin vào tình yêu. Tuy nhiên, thái độ về chuyện tình cảm của người đẹp đã khác trước, cô sẽ cẩn trọng hơn để không phải nhận định sai.

"Tôi không mất niềm tin vào tình yêu mà tôi chỉ nghĩ rằng mình phải cẩn trọng hơn, cố gắng hơn để nhận định vấn đề, tình huống xung quanh mình tốt hơn để thấy được bản chất của mối quan hệ là gì đối với tất cả những người quen biết, để tôi không nhận định sai." - Trương Hồ Phương Nga nói.

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Biến cố năm đó đã khiến cô có thể nhận thấy rõ ai là người bên cạnh có thể giúp mình vô điều kiện - Ảnh: Internet

Nàng hậu chia sẻ thêm, trong cuộc sống vẫn có rất nhiều người yêu thương và hết lòng hỗ trợ cô, biến cố năm đó đã khiến cô có thể nhận thấy rõ ai là người bên cạnh có thể giúp mình vô điều kiện. Cũng như vậy mà cô có thể nhận định rõ ràng đâu là tình thương hay tình yêu thật sự.

"Chính sự việc đó xảy ra khiến tôi nhìn thấy được ai là người bên cạnh mình, sẵn sàng giúp đỡ mình vô điều kiện. Do đó, chính việc này lại khiến tôi có niềm tin hơn vào cuộc sống, khiến tôi nhận định rõ ràng hơn rằng thế nào là tình nghĩa, yêu thương thực sự và điều gì là quan trọng." - Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 tâm sự.

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Hiện tại, Trương Hồ Phương Nga không hứng thú với chuyện yêu đương nam nữ - Ảnh: Internet

Tuy vậy, khi được hỏi về chuyện mở lòng ra yêu thêm một người, Trương Hồ Phương Nga lại cho hay, hiện tại cô không quan tâm đến chuyện này, hay cũng không trông đợi hoặc hy vọng gì về nó vì đối với cô thì có nhiều thứ tình cảm còn thiêng liêng và quý giá hơn cả tình yêu.

"Quan trọng là có người luôn ở bên cạnh mình, giúp đỡ mình khi mình gặp chuyện dù lớn hay nhỏ. Đó mới là điều thực sự có ý nghĩa, không liên quan đến giới tính, bất kỳ nam hay nữ." - Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bộc bạch.

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