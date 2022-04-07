Trương Hồ Phương Nga cảm thấy khó khăn nhất về điều này sau khi tại ngoại, tiết lộ bất ngờ về dự định kết hôn trong tương lai

Nhiều năm sau scandal "hợp đồng tình ái" với đại gia Cao Toàn Mỹ, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã có những thay đổi bất ngờ từ suy nghĩ, tính cách đến cả sự nghiệp.

Trong buổi trò chuyện mới đây với Dân Trí, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 Trương Hồ Phương Nga đã chia sẻ về những sự việc xảy ra trong cuộc sống của cô kể từ khi được minh oan khỏi vụ án tình - tiền từng gây chấn động cả showbiz. Theo đó, cô từng bị nhiễm Covid-19 vào tháng 12/2021 nhưng đã chữa trị khỏi hẳn và may mắn là không mắc phải di chứng hậu Covid-19 nào. Cuộc sống của Trương Hồ Phương Nga có nhiều thay đổi kể từ sau vụ án tình - tiền từng gây chấn động làng giải trí - Ảnh: Internet Nói về quãng thời gian sau khi được trao lại quyền tự do, Trương Hồ Phương Nga cho hay, sức khỏe cô đã bị ảnh hưởng nặng nề vì hơn 2 năm bị tạm giam để điều tra. Có thể nói đây chính là điều khó khăn nhất đã gây cản trở cho người đẹp tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời cũng là giai đoạn để cô làm quen với sự thay đổi của xã hội.

Sức khỏe cô bị ảnh hưởng nhiều sau 2 năm tạm giam - Ảnh: Dân Trí Tuy nhiên, Trương Hồ Phương Nga không hề để cho chuyện quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của cô. Nàng hậu chia sẻ: "Trong công việc, tôi chỉ chú tâm làm sao để hoàn thành tốt. Hơn nữa, khi Nga cùng các đồng nghiệp phát triển dự án, ai cũng muốn đem lại kết quả tốt nên điều quan trọng vẫn là khả năng đóng góp của mỗi người cho công việc. Vì thế, ồn ào trong quá khứ không ảnh hưởng gì đến bản thân tôi hiện tại". Quá khứ không khiến cho Trương Hồ Phương Nga chùn bước - Ảnh: Internet Khi được hỏi đến kế hoạch tạo ra một gia đình nhỏ, Trương Hồ Phương Nga thú nhận ở thời điểm hiện tại cô đặt công việc lên hàng đầu và chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Ngoài ra, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, cô đã hiểu rõ bản thân mình cần gì nhất, và không phải lúc nào cũng có thời gian theo đuổi sở thích của mình như hiện tại.

Hiện tại, cô chưa có dự định sẽ kết hôn - Ảnh: Internet Về kế hoạch trở lại làng giải trí, Phương Nga nói: "Tôi không có ý định. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận lời các anh chị quen biết tham gia vào các dự án phù hợp. Nga yêu thích nghệ thuật, muốn hỗ trợ các anh chị, cũng như có cơ hội gặp gỡ làm việc với nhau".

Danh tính người 'chống lưng' cho Trương Hồ Phương Nga sau khi thoát khỏi vòng lao lý Nhờ có sự nâng đỡ của người phụ nữ quyền lực này mà Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã có cơ hội thể hiện khả năng và chứng tỏ năng lực của bản thân.

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