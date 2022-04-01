Danh tính người đàn ông 'quyền lực' đứng sau sự nghiệp Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Hậu trường 01/04/2022 10:11

Nhờ sự kết hợp đặc biệt với người đàn ông này, tài năng của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã không bị bỏ phí và làng nhạc Việt cũng có nhiều tác phẩm đình đám.

Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga là một người phụ nữ đa tài khi từng thử sức ở nhiều vai trò khác nhau từ diễn viên, MC, người mẫu,... Đặc biệt, ít ai biết cô còn là người đứng sau sự thành công của loạt bản hit V-biz đình đám như Có Lẽ Muộn Màng, Đông Dịu Ngọt, Mong Manh Tình Về,...

truong ho phuong nga 1
Trương Hồ Phương Nga đăng quang Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 - Ảnh: Internet

Những ca khúc đình đám trên chính là kết quả từ sự kết hợp của Trương Hồ Phương Nga với nam nhạc sĩ Đức Trí. Cả hai quen biết nhau vào năm 2011 thông qua một vài người bạn chung, Đức Trí vô cùng ấn tượng với tư duy và khả năng viết lách của nàng Hậu sau khi được đọc một cuốn sách mà cô tự tay biên soạn.

Kể từ đó, hai tâm hồn đồng điệu bắt đầu hợp tác chung trong nhiều tác phẩm âm nhạc. Trương Hồ Phương Nga và Đức Trí từng kết hợp để sáng tác cho nhiều ca sĩ như Hoàng Bách, Phạm Anh Khoa, Hồ Ngọc Hà,... Nhưng thành công nhất phải kể đến ca khúc Mong Manh Tình Về với sự thể hiện của Quán Quân Vietnam Idol 2018 - Quốc Thiên.

truong ho phuong nga 2
Nhạc sĩ Đức Trí từng kết hợp với Trương Hồ Phương Nga trong nhiều sáng tác nổi tiếng - Ảnh: Internet

Vào năm 2015, Trương Hồ Phương Nga và một người bạn của mình bị bắt tạm giam sau khi bị đại gia Cao Toàn Mỹ tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng. Vụ việc ở thười điểm đó đã gây ra một cơn "chấn động" đến làng giải trí Việt nói riêng và cả xã hội nói chung. Nhiều sao Việt lúc đó cũng bày tỏ sự tiếc nuối dành cho tài năng của Trương Hồ Phương Nga.

Tuy nhiên, sau 18 tháng tạm giam, Trương Hồ Phương Nga và bạn của mình đã được tại ngoại điều tra. Đầu tháng 2/2019, cơ quan Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can của cả hai người là Trương Hồ Phương Nga và người phụ nữ kia.

truong ho phuong nga 3
Vụ kiện 'Hợp đồng tình ái' của Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ từng là tâm điểm của dư luận - Ảnh: Internet

Kể từ thời điểm đó, Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng với vai trò giám đốc của một công ty sản xuất nội thất. Tuy vậy, khoảng 1 năm trở lại đây, nàng Hậu có xuất hiện tại một số sự kiện giải trí.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau nhiều năm tại ngoại: Nhan sắc lên hương, sự nghiệp thăng tiến

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau nhiều năm tại ngoại: Nhan sắc lên hương, sự nghiệp thăng tiến

Sau gần 5 năm kể từ khi được tại ngoại, Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga đã có một sự nghiệp mỹ mãn cùng nhan sắc ngày càng lên hương.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Hồ Phương Nga Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga nhạc sĩ Đức Trí

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?