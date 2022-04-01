Danh tính người đàn ông 'quyền lực' đứng sau sự nghiệp Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Nhờ sự kết hợp đặc biệt với người đàn ông này, tài năng của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã không bị bỏ phí và làng nhạc Việt cũng có nhiều tác phẩm đình đám.

Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga là một người phụ nữ đa tài khi từng thử sức ở nhiều vai trò khác nhau từ diễn viên, MC, người mẫu,... Đặc biệt, ít ai biết cô còn là người đứng sau sự thành công của loạt bản hit V-biz đình đám như Có Lẽ Muộn Màng, Đông Dịu Ngọt, Mong Manh Tình Về,... Trương Hồ Phương Nga đăng quang Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 - Ảnh: Internet Những ca khúc đình đám trên chính là kết quả từ sự kết hợp của Trương Hồ Phương Nga với nam nhạc sĩ Đức Trí. Cả hai quen biết nhau vào năm 2011 thông qua một vài người bạn chung, Đức Trí vô cùng ấn tượng với tư duy và khả năng viết lách của nàng Hậu sau khi được đọc một cuốn sách mà cô tự tay biên soạn.

Kể từ đó, hai tâm hồn đồng điệu bắt đầu hợp tác chung trong nhiều tác phẩm âm nhạc. Trương Hồ Phương Nga và Đức Trí từng kết hợp để sáng tác cho nhiều ca sĩ như Hoàng Bách, Phạm Anh Khoa, Hồ Ngọc Hà,... Nhưng thành công nhất phải kể đến ca khúc Mong Manh Tình Về với sự thể hiện của Quán Quân Vietnam Idol 2018 - Quốc Thiên. Nhạc sĩ Đức Trí từng kết hợp với Trương Hồ Phương Nga trong nhiều sáng tác nổi tiếng - Ảnh: Internet Vào năm 2015, Trương Hồ Phương Nga và một người bạn của mình bị bắt tạm giam sau khi bị đại gia Cao Toàn Mỹ tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng. Vụ việc ở thười điểm đó đã gây ra một cơn "chấn động" đến làng giải trí Việt nói riêng và cả xã hội nói chung. Nhiều sao Việt lúc đó cũng bày tỏ sự tiếc nuối dành cho tài năng của Trương Hồ Phương Nga.

Tuy nhiên, sau 18 tháng tạm giam, Trương Hồ Phương Nga và bạn của mình đã được tại ngoại điều tra. Đầu tháng 2/2019, cơ quan Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can của cả hai người là Trương Hồ Phương Nga và người phụ nữ kia. Vụ kiện 'Hợp đồng tình ái' của Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ từng là tâm điểm của dư luận - Ảnh: Internet Kể từ thời điểm đó, Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng với vai trò giám đốc của một công ty sản xuất nội thất. Tuy vậy, khoảng 1 năm trở lại đây, nàng Hậu có xuất hiện tại một số sự kiện giải trí.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau nhiều năm tại ngoại: Nhan sắc lên hương, sự nghiệp thăng tiến Sau gần 5 năm kể từ khi được tại ngoại, Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga đã có một sự nghiệp mỹ mãn cùng nhan sắc ngày càng lên hương.

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