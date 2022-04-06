Danh tính người 'chống lưng' cho Trương Hồ Phương Nga sau khi thoát khỏi vòng lao lý

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương Nga đã có cơ hội thử sức ở nhiều vai trò như diễn viên, nhạc sĩ, MC,... Lúc sự nghiệp đang ở trên đà phát triển nhất, người đẹp lại vướng vào lùm xùm tình ái với đại gia Cao Toàn Mỹ khiến cô phải chịu cảnh tạm giam suốt hơn 2 năm.

Lùm xùm tình ái với đại gia Cao Toàn Mỹ đã khiến cho Trương Hồ Phương Nga phải chịu cảnh tạm giam suốt hơn 2 năm - Ảnh: Internet

Thời điểm vụ việc vừa mới được tung ra, "Hoa khôi thể thao 1995" kiêm á hậu "Hoa hậu quý bà thế giới 2011" Thu Hương đã đăng tải nhiều bài viết trên trang cá nhân của mình về Trương Hồ Phương Nga. Theo đó, Thu Hương từng có thời gian tiếp xúc với người đẹp sinh năm 1987, cô ấn tượng về Phương Nga bởi vẻ đẹp kiều diễm, có học thứ, vì vậy cô bày tỏ sẽ tìm hiểu và giúp đỡ cho nàng hậu này.