Danh tính người 'chống lưng' cho Trương Hồ Phương Nga sau khi thoát khỏi vòng lao lý

Hậu trường 06/04/2022 19:00

Nhờ có sự nâng đỡ của người phụ nữ quyền lực này mà Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã có cơ hội thể hiện khả năng và chứng tỏ năng lực của bản thân.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương Nga đã có cơ hội thử sức ở nhiều vai trò như diễn viên, nhạc sĩ, MC,... Lúc sự nghiệp đang ở trên đà phát triển nhất, người đẹp lại vướng vào lùm xùm tình ái với đại gia Cao Toàn Mỹ khiến cô phải chịu cảnh tạm giam suốt hơn 2 năm.

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Lùm xùm tình ái với đại gia Cao Toàn Mỹ đã khiến cho Trương Hồ Phương Nga phải chịu cảnh tạm giam suốt hơn 2 năm - Ảnh: Internet

Thời điểm vụ việc vừa mới được tung ra, "Hoa khôi thể thao 1995" kiêm á hậu "Hoa hậu quý bà thế giới 2011" Thu Hương đã đăng tải nhiều bài viết trên trang cá nhân của mình về Trương Hồ Phương Nga. Theo đó, Thu Hương từng có thời gian tiếp xúc với người đẹp sinh năm 1987, cô ấn tượng về Phương Nga bởi vẻ đẹp kiều diễm, có học thứ, vì vậy cô bày tỏ sẽ tìm hiểu và giúp đỡ cho nàng hậu này.

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Hoa khôi thể thao 1995 lên tiếng giúp đỡ cho Trương Hồ Phương Nga - Ảnh: Internet

Đầu năm 2019, vụ việc của Trương Hồ Phương Nga bất ngờ bị đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can do không chứng minh được hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy vậy, dù cho đã được khôi phục quyền công dân, Phương Nga cũng mất một thời gian dài để cân bằng lại cuộc sống và tái hòa nhập xã hội.

Đến năm 2020, sau thời gian "ở ẩn", Trương Hồ Phương Nga khiến công chúng bất ngờ với việc nhận chức giám đốc truyền thông một dự án tại công ty của Thu Phương với công việc cụ thể là xây dựng một cộng đồng chung cho những phụ nữ mới khởi nghiệp.

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Mối quan hệ của Thu Phương và Trương Hồ Phương Nga vẫn vô cùng tốt đẹp dù không còn hợp tác chung nữa - Ảnh: Internet

Trương Hồ Phương Nga cũng từng chia sẻ với truyền thông rằng, dự án cộng đồng này là việc làm mà cô cảm thấy hứng thú duy nhất sau khi tại ngoại. Cũng nhờ đó mà cô có cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Sau này, Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007 đã chuyển hướng sang làm giám đốc marketing tại một công ty nội thất nhưng mối quan hệ với "sếp" Thu Hương vẫn vô cùng tốt đẹp.

Danh tính người đàn ông 'quyền lực' đứng sau sự nghiệp Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Danh tính người đàn ông 'quyền lực' đứng sau sự nghiệp Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Nhờ sự kết hợp đặc biệt với người đàn ông này, tài năng của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã không bị bỏ phí và làng nhạc Việt cũng có nhiều tác phẩm đình đám.

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