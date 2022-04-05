Trong chia sẻ gần đây, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga thẳng thắn nhắc đến ồn ào năm xưa giữa mình và ông Cao Toàn Mỹ.

Thời gian vừa qua, vụ án tình tiền giữa Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga với ông Cao Toàn Mỹ bất ngờ được cư dân mạng "đào" lại, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Sau hơn 2 năm tạm giam, nàng hậu đã được trả tự do. Người đẹp sinh năm 1987 với năng lực của mình nhanh chóng trở lại được guồng quay bình thường của cuộc sống và cho bản thân nhiều bài học sau những sóng gió vừa qua. Gần đây, khi nhắc lại sự việc ở phiên tòa năm 2017, nàng hậu Phương Nga từng tiết lộ ông Cao Toàn Mỹ nhiều lần nhắn tin đe dọa: "Tôi sẽ để cho cô sau này không dám nhìn mặt ai, không lấy được ai, tôi sẽ làm cho cô giống như Mỹ Xuân".

Do đó, cô nàng từng nghĩ bản thân sẽ phải ngồi tù một thời gian dài, việc được tự do càng khiến Phương Nga thấy biết trân trọng cuộc sống nhiều hơn. Phương Nga và Cao Toàn My trong phiên tòa vào năm 2017 - Ảnh minh họa: Internet Tuy từng khiến Cao Toàn Mỹ dồn đến đường cùng, song Phương Nga vẫn vượt qua sóng gió và có một cuộc sống thành công ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, trong livestresm mới đây, khi được hỏi về chuyện kết hôn, cô nàng thẳng thắn tâm sự, hiện tại cô không để tâm nhiều đến chuyện này. Sau quá nhiều biến cố, người đẹp cảm thấy không nên bi lụy quá vào tình yêu, có người ở bên mình khi khó khăn mới là điều quan trọng nhất.

Nàng hậu tâm sự: "Tôi từng tin vào tình yêu và nghĩ nó là cái gì to lớn lắm cho đến khi mình gặp khó khăn, áp lực. Khi đó, mình mới thực sự biết ai là người yêu thương mình thật lòng. Nếu mình yêu ai không được đáp lại, hãy dành thời gian cho bản thân mình. Tôi không giỏi bếp núc, nữ công gia chánh tôi cũng trung bình, không phải quá xuất sắc. Tôi nghĩ có nhiều người giỏi hơn tôi về khoản này rất nhiều”. Sau nhiều năm tại ngoại, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đang có cuộc sống bình an và vui vẻ - Ảnh: Internet Từ đó đến nay, cuộc sống của Trương Hồ Phương Nga đã có nhiều thay đổi. Cô nàng hiện đang là Giám đốc kinh doanh cho một thương hiệu nội thất Việt Nam. Đồng thời, cô chỉ tập trung vào công việc là chính, không còn liên quan đến giới giải trí nữa, nhưng nếu có dự án phù hợp thì vẫn sẽ cân nhắc.

Nghệ sĩ Trung Dân trải lòng về nghề: 'Mọi người nói tôi bị khùng, dở người vì tôi hay ra nói chuyện với cây' "Các nghệ sĩ trẻ bây giờ còn có các game show, chương trình truyền hình để xuất hiện. Thời của tôi chỉ có đoàn kịch nhà nước, truyền hình hiếm lắm" – nghệ sĩ Trung Dân nói.

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