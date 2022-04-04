Phương Thanh liên tục tạo drama, đòi 'ra phường nói chuyện' kèm phát ngôn cực gắt: 'Khán giả nào nghệ sĩ nấy'

Phương Thanh không những được biết đến như một ca sĩ thuộc hàng gạo cội mà còn là một diễn viên điện ảnh. Cô tích cực tham gia, cống hiến cho nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp ca hát.

Thời gian gần đây, Phương Thanh liên tiếp dính vào những drama không đáng có - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Phương Thanh là nghệ sĩ hạn chế sử dụng mạng xã hội, nhưng một khi đã dùng thì lại liên tiếp dính vào những drama không đáng có. Nữ ca sĩ cho biết đó chỉ là những chia sẻ thẳng thắn, vui nhưng không hiểu mọi người truyền nhau thế nào mà đến cuối cùng cô vướng nhiều phiền phức.