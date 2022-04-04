Phương Thanh liên tục tạo drama, đòi 'ra phường nói chuyện' kèm phát ngôn cực gắt: 'Khán giả nào nghệ sĩ nấy'

Trên trang facebook cá nhân, Phương Thanh lại tiếp tục gây xôn xao cho cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ có những chia đầy ẩn ý, khiến netize đoán già đoán non, tranh cãi gay gắt.
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Phương Thanh không những được biết đến như một ca sĩ thuộc hàng gạo cội mà còn là một diễn viên điện ảnh. Cô tích cực tham gia, cống hiến cho nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp ca hát.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, Phương Thanh là nghệ sĩ hạn chế sử dụng mạng xã hội, nhưng một khi đã dùng thì lại liên tiếp dính vào những drama không đáng có. Nữ ca sĩ cho biết đó chỉ là những chia sẻ thẳng thắn, vui nhưng không hiểu mọi người truyền nhau thế nào mà đến cuối cùng cô vướng nhiều phiền phức.
Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Thanh lại tạo cho cộng đồng mạng một phen bất ngờ, cô dành tặng khán giả một thông điệp đầy "ẩn ý". "Duyên nào nhân nấy - Nhân nào quả nấy. Khán giả nào Nghệ sĩ nấy - Lộc nào nghiệp nấy", điều này làm cho khán giả không khỏi tò mò về ý nghĩa thực sự của nó.
Bài đăng của Phương Thanh, nhanh chóng làm nãy ra những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ hạn chế đăng tải những chia sẻ ẩn ý, hãy "bớt sân si". Trái ngược, khán giả yêu mến Phương Thanh đều ủng hộ quan điểm này của cô, cho rằng những gì nữ ca sĩ chia sẻ là đúng, rất thẳng thắng phù hợp với con người và tính cách của Phương Thanh.
Để làm "hạ nhiệt" cho cuộc tranh luận gay gắt về câu 'Khán giả nào - Nghệ sĩ nấy'. Phương Thanh đã lên tiếng giải thích: "Câu này thuộc kiểu tương sanh tương ứng là đồng cảm nhau. Phải đồng cảm mới đồng thanh không phụ thuộc vào sắc". Đồng thời, nữ ca sĩ trực tiếp chỉ trích những bình luận ác ý nhầm tấn công cô. "Facebook nào bị block tự hiểu, sai tư duy không đủ duyên để trao đổi, ra phuờng nói chuyện nha": Phương Thanh bức xúc lên tiếng.