Đàm Vĩnh Hưng với những tiết lộ 'không tưởng': Đi hát nhờ Hoài Linh, 'thần tượng' Sơn Tùng M-TP

Khi đang phân vân giữa việc trở thành ca sĩ hay tiếp tục làm nghề tóc, chính NSƯT Hoài Linh là người đã khiến cho Đàm Vĩnh Hưng theo đuổi sự nghiệp ca hát và có thành công như hiện tại.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Dân Việt, Đàm Vĩnh Hưng đã có nhiều chia sẻ về con đường sự nghiệp cũng như đời sống của mình. Theo đó, nam ca sĩ chưa từng nghĩ tới việc một ngày mình sẽ thành công như hiện tại mà ban đầu chỉ đi hát vì muốn thỏa đam mê. Ban đầu, Đàm Vĩnh Hưng chỉ đi hát vì đam mê - Ảnh: Internet Đàm Vĩnh Hưng cho hay, dù đã từng theo học thầy Hoài Nam, đạt giải 4 cuộc thi Tiếng hát truyền hình và được tuyển vào Trung tâm nhạc nhẹ nhưng nam ca sĩ ở thời điểm đó cũng chưa tính tới chuyện theo nghề ca sĩ mà chỉ làm tóc để kiếm sống. Lúc ấy, bạn thân của anh là ca sĩ Vũ Hà đã khuyên anh chỉ nên lựa chọn giữa việc điều hành tiệm tóc và đi hát, nhưng anh vì sợ không có tiền nên đã không dám đưa ra quyết định.

Nhờ lời khuyên của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng đã tự tin đi hát - Ảnh: Internet “Tôi cứ ‘bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước’ đến mãi năm 2001. Tự nhiên gặp anh Hoài Linh. Anh ấy nói giọng tôi lạ lạ, khàn khàn, hãy phát huy. Tôi nghe và tự tin hơn hẳn. Để rồi, tôi bắt đầu con đường ca sĩ chuyên nghiệp đến mãi hôm nay.” - Đàm Vĩnh Hưng nói. Nhớ lại thuở mới đi hát, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ cát-xê khi đó của mình chỉ có 20 đến 30 nghìn một đêm diễn thôi. Nhưng vì là ca sĩ thuộc Trung tâm ca nhạc nhẹ nên nam ca sĩ được cộng thêm mỗi tháng 220 đến 230 nghìn đồng vào tiền lương của mình.

Dù thù lao không cao, Đàm Vĩnh Hưng vẫn vô cùng 'sung sướng' vì giọng hát của mình được công nhận - Ảnh: Internet “Cảm giác thích, sung sướng, tự hào và thấy... oách lắm. Bởi lẽ giọng ca của tôi được thừa nhận, chứ không quan trọng về vấn đề tiền bạc, cát-xê.” - Mr.Đàm xúc động kể lại. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng giai đoạn năm 2005 - 2006 chính là thời kỳ đỉnh cao nhất của anh và khi đó những show diễn của anh vô cùng thành công, album Giọt Nước Mắt có đến 8 bản hit,... Tuy vậy, khi được yêu cầu chọn ra 5 ca khúc hay nhất của mình, Đàm Vĩnh Hưng băn khoăn rất lâu rồi nêu ra 5 bài hát mà anh tự tin nhất khi hát trước khán giả là: Xin Lỗi Tình Yêu, Dạ Khúc Cho Tình Nhân, Có Những Niềm Riêng, Tiếng Gió Xôn xao và Giã từ. Sơn Tùng M-TP là một trong những thần tượng trong showbiz của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Đặc biệt nhất, khi được hỏi về những thần tượng trong showbiz, Đàm Vĩnh Hưng đã nêu ra rất nhiều cái tên. Đầu tiên, danh ca Thanh Lam là người đã "kích thích" sự nội lực trong giọng hát của anh, tiếp theo là Khánh Hà, Ý Lan, Hương Lan và Mỹ Linh,.. và cuối cùng là cái tên gây bất ngờ nhất - Sơn Tùng M-TP. Theo Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ sinh năm 1994 có một màu sắc vô cùng khác biệt trong làng nhạc Việt hiện nay.

Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi hé lộ gánh nợ lên đến 3.500 tỷ, tiết lộ nguyên do đến từ Hồ Ngọc Hà Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã có một phen chơi lớn khi công bố bản thân đang mang một con số nợ khổng lồ lên đến 3500 tỷ.

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