Nhờ câu nói này của Đàm Vĩnh Hưng mà Vũ Hà đã không bỏ nghề

Ca sĩ Vũ Hà đã từng có một giai đoạn không còn cảm thấy hứng thú với việc đi hát nữa và muốn bỏ nghề, nhưng nhờ có người bạn là Đàm Vĩnh Hưng nên suy nghĩ này của anh đã thay đổi.

Trong chương trình Lời Tự Sự mới đây, Vũ Hà đã có một số chia sẻ về sự nghiệp của mình. Nam ca sĩ cho biết, cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, anh cũng từng bị lặp nhóm anti, rừng bị công kích nặng nề, những thay vì đáp trả, anh đã im lặng chịu đựng vì trở thành một người của công chúng thì phải chấp nhận việc có người thích, có người không thích. "Mình chỉ cần nghĩ mình làm sản phẩm, không hại ai cả. Khi thấy khán giả xem sản phẩm của mình và thấy vui, thế là đủ." - Vũ Hà bộc bạch.

Vũ Hà xuất hiện trên chương trình Lời Tự Sự - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, Vũ Hà cũng chia sẻ về thời điểm anh đã suy nghĩ đến việc giải nghệ. Cụ thể, cách đây 6 - 7 năm. Vũ Hà không cảm thấy sự mới mẻ trong làng nhạc Việt nữa, khi đi diễn, anh vẫn thấy khán giả ngồi dưới đất xem mình, không có gì thay đổi trong hơn 20 làm nghệ thuật cả. "Trên TV, gameshow bắt đầu nở rộ và mọi thứ vô cùng hoành tráng. Tôi có sự so sánh và cảm thấy chạnh lòng vì 1 bên là sự long lanh, hoành tráng còn 1 bên thì nhìn thấy ghê. Lúc đó tôi đã nghĩ thôi hay là mình nghỉ đi, đừng đi hát nữa, vì khi mình đứng trên sân khấu mà không còn cảm thấy đó là thiên đường nữa." - Vũ Hà chia sẻ.

Nhờ lời động viên của Đàm Vĩnh Hưng mà Vũ Hà đã không bỏ nghề - Ảnh: Internet Sau đó, Vũ Hà đã tâm sự chuyện này với người bạn thân của mình là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh nói với bạn rằng dù cho có nghỉ thì bản thân cũng không "chết đói" nhưng lại nhận về sự ngăn cản từ phía Đàm Vĩnh Hưng. Giọng ca Nửa Vầng Trăng cho rằng Vũ Hà vẫn còn rất nhiều năng lượng của người nghệ sĩ. “Tao thấy mày có cái gì lạ lắm, mà tao thấy mày còn dư năng lượng. Mày đừng có chán, nghệ sĩ là như vậy mà.” - Vũ Hà kể lại lời của Đàm Vĩnh Hưng. Vũ Hà luôn muốn thật nổi bật và luôn cố gắng làm mới bản thân - Ảnh: Internet Nói về năng lượng của nghệ sĩ, Vũ Hà cho biết, bản thân anh luôn muốn mình phải thật nổi bật dù là đứng trong một đám đông lớn đi chăng nữa vì "như vậy mới là nghệ sĩ". "Nghệ sĩ mà không trang điểm, mà mặc đồ bình thường và đi lẫn lộn trong 1 dòng người thì chết! Như vậy thì không phải tính nghệ sĩ rồi. Tôi thấy tôi đâu có lố, cũng chỉ hơi hơi một tí thôi!" - Vũ Hà nói.

Gần 30 năm gắn bó thân thiết, Vũ Hà lần đầu hé lộ 'góc khuất' của Đàm Vĩnh Hưng Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng đã có gần 30 năm đồng hành cùng nhau. Đồng thời, nam ca sĩ cũng từng là người giúp đỡ Đàm Vĩnh Hưng từ những ngày mới chập chững vào nghề.

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