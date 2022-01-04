Gần 30 năm gắn bó thân thiết, Vũ Hà lần đầu hé lộ 'góc khuất' của Đàm Vĩnh Hưng

Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng đã có gần 30 năm đồng hành cùng nhau. Đồng thời, nam ca sĩ cũng từng là người giúp đỡ Đàm Vĩnh Hưng từ những ngày mới chập chững vào nghề.

Mới đây, ca sĩ Vũ Hà xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình do Lý Nhã Kỳ dẫn dắt. Tại đây, nam ca sĩ đã tâm sự những điều thú vị về tình bạn thân thiết của mình và Đàm Vĩnh Hưng.

Theo đó, nam ca sĩ bày tỏ: "Tôi nghĩ, ít nhiều Lý Nhã Kỳ cũng nên có một người bạn tin tưởng để tâm sự, chia sẻ mọi thứ, đừng giấu mãi trong tim quá nhiều vấn đề rồi trở nên khổ sở, cô đơn. Tôi đã từng ở trong hoàn cảnh giống Lý Nhã Kỳ, không chia sẻ được và cũng không muốn chia sẻ vấn đề của mình cho bất cứ ai. Tôi và Đàm Vĩnh Hưng y chang nhau ở điểm này".

Vũ Hà thừa nhận cả hai đều rất cô đơn nên thường xuyên đi chơi và gặp gỡ nhau - Ảnh: Chụp màn hình

Anh hoàn toàn thừa nhận rằng cả mình và Đàm Vĩnh Hưng đều rất cô đơn nên thường xuyên đi chơi để cùng chia sẻ và giải toả những nỗi niềm. Giọng ca "Người tình Mai Ya Hee" bộc bạch: "Cả hai đứa đều rất cô đơn. Vì thế nên sau này tôi hay đi cùng Đàm Vĩnh Hưng, để giúp nhau cùng giải tỏa. Có những cái cả Đàm Vĩnh Hưng và tôi đều không muốn nói nhưng chỉ cần đi cùng nhau là giúp nhau thả được điều cần nói ra".

Đồng thời, nam ca sĩ cũng khuyên Lý Nhã Kỳ cũng cần có một người bạn để tâm sự và sau này cô có thể tìm đến Vũ Hà bất cứ lúc nào. Anh cho biết dù bản thân đã già nhưng tâm hồn vẫn còn rất trẻ nên hoàn toàn có thể chia sẻ được.

Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà đã có tình bạn thân thiết gần 30 năm - Ảnh: Internet

Vũ Hà sinh năm 1975 là một nam ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến và biết đến tại Việt Nam. Từng thuộc hàng ca sĩ "ăn khách" tại các tỉnh miền Tây, nhưng Vũ Hà gần như "khuất bóng" trong Vbiz. Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng đã có hơn 25 năm tình bạn. Đồng thời, anh cũng từng là người giúp đỡ Mr. Đàm từ những ngày mới chập chững vào nghề. Ở thời điểm hiện tại, cả hai vẫn là những người bạn tốt, thậm chí còn thân thiết hơn trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-30-nam-gan-bo-than-thiet-vu-ha-lan-dau-he-lo-goc-khuat-cua-dam-vinh-hung-444424.html