Hot: NS Hoài Linh từng 'cạch mặt' Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều năm trời chỉ vì cô gái đặc biệt này?

Hậu trường 27/03/2022 16:17

Những hình ảnh gần đây của Phương Trang - em gái Hoài Linh thu hút nhiều sự quan tâm.

Vừa qua, sau ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện ủng hộ bà con miền Trung lũ lụt, nghệ sĩ Hoài Linh cũng kín tiếng hơn về cuộc sống đời tư lẫn hoạt động trên mạng xã hội. Những thông tin về nam nghệ sĩ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía người hâm mộ.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết, Hoài Linh sinh ra trong gia đình có tất cả 6 anh em ruột. Trong số đó, Phương Trang là cô em gái ruột duy nhất và nam ca sĩ Dương Triệu Vũ đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và đam mê nghệ thuật từ nhỏ như anh trai. Tuy nhiên, sở thích này không được Hoài Linh ủng hộ, thậm chí là cấm cản cả Phương Trang và Dương Triệu Vũ bước chân vào showbiz vì cảm thấy môi trường giải trí vất vả, nhiều mặt trái.

Song vì sự yêu thích nghệ thuật quá lớn, 2 người em ruột của nam nghệ sĩ 6x đã lén lút học hỏi, rèn luyện tài năng. Đến khi gặp gỡ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cả 2 có bày tỏ mong muốn trở thành một ca sĩ thực thụ. Từ đó, "ông hoàng nhạc Việt" đã quyết định mở lối đưa 2 đàn em đi diễn chung.

Hot: NS Hoài Linh từng 'cạch mặt' Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều năm trời chỉ vì cô gái đặc biệt này? - Ảnh 1
Hoài Linh từng cấm cản Phương Trang và Dương Triệu Vũ gia nhập showbiz - Ảnh: Internet

Khi biết sự việc này, Hoài Linh đã rất tức giận và thậm chí từ mặt Đàm Vĩnh Hưng trong nhiều năm. Mặc dù, nhiều người đứng ra giảng hòa nhưng mối quan hệ của 2 nam nghệ sĩ thân thiết một thời vẫn trong trạng thái căng thẳng. Đến một giai đoạn nam nghệ sĩ tự nhận ra không thể ngăn cấm sở thích của các em, anh mới đành thoải mái để Phương Trang và Dương Triệu Vũ tự tìm kiếm cơ hội trong nghề. Từ đó, mối quan hệ giữa anh và Đàm Vĩnh Hưng cũng dần dần trở lại thân thiết như trước.

Trong khi Hoài Linh hoạt động nghệ thuật miệt mài tại Việt Nam thì 2 em ruột của nam nghệ sĩ đều sinh sống tại Mỹ. Sau đó, Dương Triệu Vũ mới trở về Việt Nam bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Còn Phương Trang trở thành giọng ca quen thuộc ở thị trường hải ngoại.

Hot: NS Hoài Linh từng 'cạch mặt' Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều năm trời chỉ vì cô gái đặc biệt này? - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng nâng đỡ 2 em ruột của Hoài Linh trên con đường ca hát khiến nam nghệ sĩ rất tức giận - Ảnh: Internet

Nếu Dương Triệu Vũ thường xuyên ra sản phẩm, ưa thích dòng trạng trữ tình sâu lắng thì Phương Trang lại trái ngược hoàn toàn, cô chỉ tập trung đi diễn, thích hát những ca khúc sôi động. Về đời tư, nữ ca sĩ sống khá kín tiếng. Thỉnh thoảng, cô có về nước tham gia các show diễn của Hoài Linh và Dương Triệu Vũ nhưng lại hạn chế tiếp xúc với giới truyền thông.

Gần đây, trên trang cá nhân, Phương Trang thường xuyên chia sẻ hình ảnh hơn. Có vẻ như cô nàng ưa chuộng các trang phục nóng bỏng, gợi cảm thu hút nhiều sự chú ý. Được biết, ngoài tận hưởng cuộc sống sung túc, bình yên ở trời Tây, cô vẫn sắp xếp thời gian để góp mặt trong các chương trình phù hợp dù không còn đi hát nhiều như xưa.

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