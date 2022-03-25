Bà Phương Hằng bị bắt, em trai Hoài Linh nói gì mà khiến CĐM đồng loạt "quay xe" an ủi nam danh hài?

Hậu trường 25/03/2022 11:40

Dòng trạng thái đầy xúc động của Dương Triệu Vũ sau hàng loạt những biến cố của gia đình khiến nhiều cư dân mạng đồng loạt gửi lời an ủi đến Hoài Linh.

 

Thông tin trên Tuổi Trẻ tối ngày 24/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Thông tin ngay lập tức đã gây bão mạng xã hội. 

Bà Phương Hằng bị bắt, em trai Hoài Linh nói gì mà khiến CĐM đồng loạt 'quay xe' an ủi nam danh hài? - Ảnh 1

Sau khi bà Phương Hằng bị bắt, trên trang cá nhân,  em trai Hoài Linh – Dương Triệu Vũ đã có động thái gây chú ý. Theo đó, em trai Hoài Linh đăng tải lại loạt hình ảnh của gia đình trong buổi du lịch năm 2021, đây là thời điểm bố của nam danh hài vẫn còn sống, Hoài Linh cũng chưa vướng ồn ào từ thiện, cả nhà có chuyến nghỉ ngơi sau thời gian dài. 

Bà Phương Hằng bị bắt, em trai Hoài Linh nói gì mà khiến CĐM đồng loạt 'quay xe' an ủi nam danh hài? - Ảnh 2

Đính kèm bài đăng, Dương Triệu Vũ nghẹn ngào: “Nhớ bố… Càng già mới thấy mấy anh chị em con giống bố như đúc, tuy không đẹp lắm nhưng rất duyên”. Dù không ẩn ý gì về việc bà Phương Hằng bị bắt thế nhưng sau hàng loạt những ồn ào giữa Hoài Linh và nữ CEO, dòng trạng thái của Dương Triệu Vũ lập tức thu hút nhiều sự chú ý. 

Bà Phương Hằng bị bắt, em trai Hoài Linh nói gì mà khiến CĐM đồng loạt 'quay xe' an ủi nam danh hài? - Ảnh 3

Trái ngược với phản ứng tẩy chay chỉ trích dữ dội cách đây vài tháng, lần này, cư dân mạng đã để lại nhiều lời an ủi với Hoài Linh sau hàng loạt biến cố. Fan hâm mộ cũng tranh thủ hỏi thăm sức khỏe nam danh hài và gửi lời chúc mừng, động viên đến Hoài Linh và gia đình.

Bà Phương Hằng bị bắt, em trai Hoài Linh nói gì mà khiến CĐM đồng loạt 'quay xe' an ủi nam danh hài? - Ảnh 4

Về phía các nghệ sĩ, hiện  Đàm Vĩnh Hưng, Công Vinh – Thủy Tiên, Vy Oanh… đều  lần lượt có động thái và phát ngôn liên quan đến việc bà Phương Hằng bị bắt, thế nhưng riêng Hoài Linh lại giữ im lặng. Nam danh hài không lên tiếng về chuyện này, thậm chí còn vắng mặt tại buổi họp báo ra mắt phim có mình tham gia vào tối cùng ngày.

Bà Phương Hằng bị bắt, em trai Hoài Linh nói gì mà khiến CĐM đồng loạt 'quay xe' an ủi nam danh hài? - Ảnh 5

Trước đó, NSƯT Hoài Linh là một trong số những nghệ sĩ bị bà Phương Hằng tố ăn chặn từ thiện trong đợt lũ lụt miền Trung 2020. Nam danh hài sau đó đã lên tiếng giải thích và lập tức mang số tiền quyên góp được gửi đến miền Trung làm từ thiện, sau 6 tháng quyên góp. 

Sau thời gian bị chỉ trích dữ dội, Hoài Linh được cơ quan công an "minh oan" trong vấn đề ăn chặn từ thiện. Nam danh hài sau đó cũng đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi livestream chia sẻ về đời tư, lối sống của mình bằng lời lẽ nặng nề. Trong đơn, nam danh hài nhắc đến chuyện đối phương đưa tin mình “ngâm” hơn 13 tỷ đồng từ thiện và một số thông tin chưa được kiểm chứng khác.

 

Hoài Linh thế nào sau khi CEO Phương Hằng bị bắt và khởi tố?

Hoài Linh thế nào sau khi CEO Phương Hằng bị bắt và khởi tố?

Danh hài Hoài Linh là một trong những cá nhân bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chuỗi livestream của bà Phương Hằng.

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