Bà Phương Hằng bị bắt, em trai Hoài Linh nói gì mà khiến CĐM đồng loạt "quay xe" an ủi nam danh hài?

Thông tin trên Tuổi Trẻ tối ngày 24/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Thông tin ngay lập tức đã gây bão mạng xã hội.

Sau khi bà Phương Hằng bị bắt, trên trang cá nhân, em trai Hoài Linh – Dương Triệu Vũ đã có động thái gây chú ý. Theo đó, em trai Hoài Linh đăng tải lại loạt hình ảnh của gia đình trong buổi du lịch năm 2021, đây là thời điểm bố của nam danh hài vẫn còn sống, Hoài Linh cũng chưa vướng ồn ào từ thiện, cả nhà có chuyến nghỉ ngơi sau thời gian dài.