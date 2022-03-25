Hoài Linh thế nào sau khi CEO Phương Hằng bị bắt và khởi tố?

Hậu trường 25/03/2022 11:10

Danh hài Hoài Linh là một trong những cá nhân bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chuỗi livestream của bà Phương Hằng.

Kể từ khi bà Phương Hằng bắt đầu chuỗi livestream của mình, Hoài Linh là một trong số những cá nhân bị nữ CEO này réo tên nhiều nhất vì ồn ào giải ngân chậm trễ tiền kêu gọi từ thiện. Tuy đã được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kết luận rằng không có dấu hiệu phạm tội vào cuối tháng 12/2021 nhưng Hoài Linh đã bị tổn thất không nhỏ về danh tiếng lẫn sự nghiệp.

phuong hang 1
Hoài Linh bị tổn thất nghiêm trọng khi nhiều lần bị CEO Phương Hằng nhắc tên trên sóng livestream - Ảnh: Internet

Một người thân của Hoài Linh chia sẻ với Dân Việt rằng trong suốt thời gian ở ẩn, Hoài Linh đã bị sụt giảm sức khỏe và tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Là một người đã lăn lộ trong giới giải trí nhiều năm, nam danh hài vẫn không thể lường trước việc bản thân bị công kích kịch liệt như vậy bởi bà Phương Hằng lẫn cộng đồng mạng.

Sau khi được minh oan, Hoài Linh đã có bước đi đầu tiên trên con đường trở lại showbiz nhờ vở kịch “Lạc giữa biển người” và nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả, đồng nghiệp. Ít lâu sau, Hoài Linh còn xuất hiện trong MV ca nhạc và tham gia vào phim điện ảnh “Mến gái miền Tây” của cháu nuôi – Võ Đăng Khoa. Tuy vậy, để tránh những ồn ào không đáng có, nam danh hài đã không xuất hiện trong buổi ra mắt phim vào tối ngày 24/3.

phuong hang 2
Hình ảnh tiều tụy của Hoài Linh được Dương Triệu Vũ chia sẻ - Ảnh: FBNV

Vào đầu tháng 3 vừa qua, hình ảnh Hoài Linh tại đền thờ Tổ Nghiệp ở TP. Thủ Đức, TP.HCM (quận 9 cũ) đã được em trai ruột là ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ. Có thể thấy, nam danh hài có phần khá tiều tụy, gầy hơn và trang phục vô cùng giản dị với nón lá và quần áo thoải mái.

Chiều tối ngày 24/3 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức bị cơ quan Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

phuong hang 3
Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Được biết, trước đó Hoài Linh cùng với Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Công Vinh,... đã gửi đơn tố cáo nữ CEO Đại Nam về việc bà có hành vi vu khống và làm nhục người khác. Vì vậy, trước thông tin bà Phương Hằng bị tạm giam thì nhiều nghệ sĩ đã có phản ứng trước sự việc nhưng riêng phía nghệ sĩ Hoài Linh thì vẫn chưa có bất kỳ động thái nào.

Sau khi gặp 'biến', CĐM bất ngờ 'đào' lại những phát ngôn gây tranh cãi của bà Nguyễn Phương Hằng về sao Việt

Sau khi gặp 'biến', CĐM bất ngờ 'đào' lại những phát ngôn gây tranh cãi của bà Nguyễn Phương Hằng về sao Việt

Trước khi bị Công an TP.HCM khởi tố, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục lên livestream tố các nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên...

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Hằng bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt Hoài Linh

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 27 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 27 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?