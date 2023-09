Hoài Linh thế nào sau khi CEO Phương Hằng bị bắt và khởi tố?

Kể từ khi bà Phương Hằng bắt đầu chuỗi livestream của mình, Hoài Linh là một trong số những cá nhân bị nữ CEO này réo tên nhiều nhất vì ồn ào giải ngân chậm trễ tiền kêu gọi từ thiện. Tuy đã được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kết luận rằng không có dấu hiệu phạm tội vào cuối tháng 12/2021 nhưng Hoài Linh đã bị tổn thất không nhỏ về danh tiếng lẫn sự nghiệp.

Chiều tối ngày 24/3 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức bị cơ quan Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Được biết, trước đó Hoài Linh cùng với Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Công Vinh,... đã gửi đơn tố cáo nữ CEO Đại Nam về việc bà có hành vi vu khống và làm nhục người khác. Vì vậy, trước thông tin bà Phương Hằng bị tạm giam thì nhiều nghệ sĩ đã có phản ứng trước sự việc nhưng riêng phía nghệ sĩ Hoài Linh thì vẫn chưa có bất kỳ động thái nào.