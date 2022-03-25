Hoài Linh thế nào sau khi CEO Phương Hằng bị bắt và khởi tố?

Danh hài Hoài Linh là một trong những cá nhân bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chuỗi livestream của bà Phương Hằng.

Kể từ khi bà Phương Hằng bắt đầu chuỗi livestream của mình, Hoài Linh là một trong số những cá nhân bị nữ CEO này réo tên nhiều nhất vì ồn ào giải ngân chậm trễ tiền kêu gọi từ thiện. Tuy đã được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kết luận rằng không có dấu hiệu phạm tội vào cuối tháng 12/2021 nhưng Hoài Linh đã bị tổn thất không nhỏ về danh tiếng lẫn sự nghiệp. Hoài Linh bị tổn thất nghiêm trọng khi nhiều lần bị CEO Phương Hằng nhắc tên trên sóng livestream - Ảnh: Internet Một người thân của Hoài Linh chia sẻ với Dân Việt rằng trong suốt thời gian ở ẩn, Hoài Linh đã bị sụt giảm sức khỏe và tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Là một người đã lăn lộ trong giới giải trí nhiều năm, nam danh hài vẫn không thể lường trước việc bản thân bị công kích kịch liệt như vậy bởi bà Phương Hằng lẫn cộng đồng mạng.

Sau khi được minh oan, Hoài Linh đã có bước đi đầu tiên trên con đường trở lại showbiz nhờ vở kịch “Lạc giữa biển người” và nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả, đồng nghiệp. Ít lâu sau, Hoài Linh còn xuất hiện trong MV ca nhạc và tham gia vào phim điện ảnh “Mến gái miền Tây” của cháu nuôi – Võ Đăng Khoa. Tuy vậy, để tránh những ồn ào không đáng có, nam danh hài đã không xuất hiện trong buổi ra mắt phim vào tối ngày 24/3. Hình ảnh tiều tụy của Hoài Linh được Dương Triệu Vũ chia sẻ - Ảnh: FBNV Vào đầu tháng 3 vừa qua, hình ảnh Hoài Linh tại đền thờ Tổ Nghiệp ở TP. Thủ Đức, TP.HCM (quận 9 cũ) đã được em trai ruột là ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ. Có thể thấy, nam danh hài có phần khá tiều tụy, gầy hơn và trang phục vô cùng giản dị với nón lá và quần áo thoải mái.

Chiều tối ngày 24/3 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức bị cơ quan Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này. Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress Được biết, trước đó Hoài Linh cùng với Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Công Vinh,... đã gửi đơn tố cáo nữ CEO Đại Nam về việc bà có hành vi vu khống và làm nhục người khác. Vì vậy, trước thông tin bà Phương Hằng bị tạm giam thì nhiều nghệ sĩ đã có phản ứng trước sự việc nhưng riêng phía nghệ sĩ Hoài Linh thì vẫn chưa có bất kỳ động thái nào.

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