Thực hư về việc nghệ sĩ Hoài Linh tiều tụy, hái dừa nước ăn sống qua ngày vì hết tiền

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy và gầy gò khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.
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Mới đây, một tài khoản lấy danh nghĩa là người hâm mộ của Hoài Linh đã chia sẻ 1 đoạn clip có sự xuất hiện của nam nghệ sĩ, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Trong clip, nam danh hài xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy và gầy đi khá rõ. Không chỉ vậy người đăng tải đoạn clip trên lên TikTok còn đính kèm chú thích: "Chú hết tiền rồi hái dừa nước ăn sống qua ngày thôi, thương chú!".
Sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng lại một lần nữa được dịp bàn tán xôn xao khi trên mạng xã hội. Khán giả chia thành hai hướng với những bình luận trái chiều. Một số ý kiến bày tỏ sự lo lắng trước vẻ ngoài tiều tụy, hốc hác thấy rõ của Hoài Linh. Song, những ý kiến còn lại buông lời mỉa mai, nhắc lại ồn ào từ thiện của nam danh hài.
Trên thực tế, đây là những clip cũ của Hoài Linh đi bắt cá cùng người thân tại ao cá ngay cạnh đền thờ Tổ được đăng tải trên kênh Youtube cá nhân vào hồi tháng 3/2021. Khi đó, nam danh hài vốn cũng đang ở ẩn, nghỉ ngơi tại Đền thờ Tổ nghiệp. Ông chọn cuộc sống an nhàn, hàng ngày chăm sóc vườn cây làm thú vui.
Do vậy, thực chất những đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội chỉ là những clip mang mục đích xấu, bất chấp để kiếm tiền và gây ra không ít hiểu lầm cho khán giả.
Gần đây nhất, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã hé lộ một vài hình ảnh của nam nghệ sĩ trên trang cá nhân. Qua hình ảnh mà nam ca sĩ chia sẻ, Hoài Linh diện đồ giản dị cầm máy cắt cỏ để làm vườn. Dù che kín vóc dáng và diện mạo nhưng mọi người vẫn dễ dàng nhận ra nam danh hài với vóc dáng gầy gò, mảnh khảnh. Gương mặt của nam danh hài như già đi cả chục tuổi vì bộ râu rậm rạp và làn da đen sạm. Điều này khiến không ít người cảm thấy lo lắng và xót xa trước diện mạo "đáng lo ngại" hiện tại của nam danh hài.