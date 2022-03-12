Thực hư về việc nghệ sĩ Hoài Linh tiều tụy, hái dừa nước ăn sống qua ngày vì hết tiền

Mới đây, một tài khoản lấy danh nghĩa là người hâm mộ của Hoài Linh đã chia sẻ 1 đoạn clip có sự xuất hiện của nam nghệ sĩ, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Trong clip, nam danh hài xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy và gầy đi khá rõ. Không chỉ vậy người đăng tải đoạn clip trên lên TikTok còn đính kèm chú thích: "Chú hết tiền rồi hái dừa nước ăn sống qua ngày thôi, thương chú!".

Sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng lại một lần nữa được dịp bàn tán xôn xao khi trên mạng xã hội. Khán giả chia thành hai hướng với những bình luận trái chiều. Một số ý kiến bày tỏ sự lo lắng trước vẻ ngoài tiều tụy, hốc hác thấy rõ của Hoài Linh. Song, những ý kiến còn lại buông lời mỉa mai, nhắc lại ồn ào từ thiện của nam danh hài.