Nghệ An: Nữ sinh lớp 7 mất tích bí ẩn, công an vào cuộc tìm kiếm

Hậu trường 11/03/2022 08:48

Gia đình nữ sinh lớp 7 ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đã cung cấp thông tin nhờ công an và mọi người giúp đỡ tìm kiếm con gái mất tích 3 ngày qua.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, Công an xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa nhận được đơn trình báo của ông Trần Viết Chính (SN 1967, trú tại xóm 2, xã Minh Thành) với nội dung cháu gái mất tích, bỏ nhà ra đi từ 17 giờ ngày 7/3 đến nay. 

Sau khi tiếp nhận thông tin nữ sinh lớp 7 mất tích, Công an xã Minh Thành đã phát đi thông báo truy tìm cháu Trần Thị Q.N. (SN 2009), là học sinh lớp 7A, Trường THCS Đại Minh, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Được biết, bố của cháu N. là anh Trần Minh Công (sinh năm 1985) và mẹ là Trần Thị Hoài (sinh năm 1991).

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Nữ sinh lớp 7 mất tích bí ẩn 3 ngày qua - Ảnh: Người Lao Động

Về đặc điểm nhận biết, Vietnamnet đưa tin, cháu Trần Thị Q.N. cao 1m55, nặng 43kg, mặt tròn, da ngăm đen, tóc dài ngang lưng. Khi đi cháu mặc áo xanh, quần bò, dép lê màu đen, đi xe đạp điện màu xanh đen. Cháu Nhi đi cùng bạn từ Nghệ An hướng ra phía Bắc. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định được cháu Nhi đang ở tỉnh, thành phố nào.

Tối cùng ngày, chị Trần Thị Hoài (mẹ cháu Nhi) thông tin thêm, gia đình có 3 người con, cháu Nhi là con đầu trong gia đình và bố mẹ đều đi làm ăn ở xa. Mấy ngày nay, chị Hoài và người thân đi tìm kiếm con nhiều nơi ở tỉnh Bắc Ninh, nhưng chưa có tin tức gì. 

Mọi thông tin về cháu Trần Thị Quỳnh Nhi xin liên hệ Công an xã Minh Thành (huyện Yên Thành) theo số điện thoại: 0981687558 hoặc bà Trần Thị Hoài (mẹ cháu Nhi) số điện thoại: 0966059789.

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