Nghệ sĩ Kim Tử Long thông báo tình hình sức khỏe đáng lo ngại khiến dàn sao Việt lo lắng

Hậu trường 11/03/2022 10:12

Mới đây, NSƯT Kim Tử Long nhận được sự chú ý và quan tâm khi chia sẻ tình hình sức khỏe lên trang cá nhân.

Vào ngày 10/3, NSƯT Kim Tử Long nhận được sự quan tâm khi chia sẻ tình hình sức khỏe lên trang cá nhân. Cụ thể, "ông hoàng cải lương" đăng bức ảnh đang nằm trên giường kèm dòng chú thích đầy tâm trạng: “Nằm trong phòng 4 ngày rồi! Lúc này mới hiểu được… Sức khỏe là gì?”.

Mặc dù không chia sẻ cụ thể hơn về sức khỏe của mình, nhưng bài đăng của anh cũng đủ khiến mọi người hoang mang và bàn tán xôn xao. Ai nấy đều lần lượt hỏi thăm, không hiểu nam nghệ sĩ đang bị bệnh gì.

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Bài đăng gây chú ý của nghệ sĩ Kim Tử Long - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bài viết được đăng tải, dàn sao Việt dành nhiều lời động viên và thăm hỏi đến nam nghệ sĩ Lâm Khánh Chi cũng vào động viên: "Cố lên anh nhé", ca sĩ Chế Thanh thì nhắn nhủ: "Chúc bạn hiền mau bình phục",... cùng với nhiều nam nữ nghệ sĩ khác. Đồng thời, không ít khán giả cũng bày tỏ sự lo lắng đối với nam nghệ sĩ.

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Trước đó, hồi tháng 9/2021, nam nghệ sĩ cho biết anh bị bệnh gút hành hạ vì ăn uống không kiêng khem kĩ càng. Nam nghệ sĩ than thở trên sóng livestream: "Từ mấy hôm trước tôi đã đau nhức rồi, nếu biết đường uống thuốc thì giờ đã không bị. Nhưng tôi cứ bận bịu nhiều chuyện rồi ỷ lại không chịu uống thuốc, để giờ bệnh nặng, đau đớn quá, không đi được".

Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng chính thức về vấn đề sức khỏe. Bên cạnh đi diễn, anh còn tham gia chương trình truyền hình, phụ vợ bán hàng online mỗi tối. Sau nhiều biến cố trong đường tình duyên, nam nghệ sĩ giờ đây có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Trinh Trinh và 2 nhóc tỳ đáng yêu.

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Từ khóa:   NSƯT Kim Tử Long sức khỏe Kim Tử Long Sao Việt

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