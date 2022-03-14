Vướng ồn ào từ thiện, Hoài Linh thiệt hại không hề nhỏ: Sự nghiệp từng đứng trước 'bờ vực thẳm', tài chính tổn thất cực KHỦNG

Kể từ sau ồn ào từ thiện 14 tỷ gây xôn xao cõi mạng hồi tháng 5/2020, Hoài Linh gần như vắng mặt tại các chương trình gameshow và MXH. Nam danh hài chọn cách "ở ẩn" để tránh mặt truyền thông và những lời chỉ trích từ cư dân mạng. Từng là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz Việt, Hoài Linh phủ sóng khắp các đài truyền hình cũng như nhãn hàng quảng cáo, MV,…

Nam danh hài đã được minh oan sau gần 7 tháng vướng lùm xùm - Ảnh: Internet

Với mức độ nổi tiếng nhất nhì làng hài Việt, trước khi vướng vào ồn ào tiền từ thiện, Hoài Linh là một trong những sao Việt sở hữu mức cát xê cao ngất. Nhiều cư dân mạng khẳng định số tiền mà NSƯT Hoài Linh được mời đóng phim lên đến 3 tỷ đồng. Không chỉ vậy, "anh Bốn" còn có khả năng được trả trung bình 100 triệu đồng cho mỗi lần đi diễn và khoảng 200 triệu khi tham gia các sự kiện của các nhãn hàng, sân khấu.