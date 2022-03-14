Vướng ồn ào từ thiện, Hoài Linh thiệt hại không hề nhỏ: Sự nghiệp từng đứng trước 'bờ vực thẳm', tài chính tổn thất cực KHỦNG

Hậu trường 14/03/2022 09:47

Có thể thấy với việc lựa chọn cách tạm lánh khỏi làng giải trí sau khi scandal bùng nổ, Hoài Linh đã mất một lượng lớn thu nhập

Kể từ sau ồn ào từ thiện 14 tỷ gây xôn xao cõi mạng hồi tháng 5/2020, Hoài Linh gần như vắng mặt tại các chương trình gameshow và MXH. Nam danh hài chọn cách "ở ẩn" để tránh mặt truyền thông và những lời chỉ trích từ cư dân mạng. Từng là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz Việt, Hoài Linh phủ sóng khắp các đài truyền hình cũng như nhãn hàng quảng cáo, MV,…

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Nam danh hài đã được minh oan sau gần 7 tháng vướng lùm xùm - Ảnh: Internet

Với mức độ nổi tiếng nhất nhì làng hài Việt, trước khi vướng vào ồn ào tiền từ thiện, Hoài Linh là một trong những sao Việt sở hữu mức cát xê cao ngất. Nhiều cư dân mạng khẳng định số tiền mà NSƯT Hoài Linh được mời đóng phim lên đến 3 tỷ đồng. Không chỉ vậy, "anh Bốn" còn có khả năng được trả trung bình 100 triệu đồng cho mỗi lần đi diễn và khoảng 200 triệu khi tham gia các sự kiện của các nhãn hàng, sân khấu.

Bên cạnh đó, trong dịp Tết vừa qua, Hoài Linh vắng bóng, không xuất hiện tại các show hài Tết, tiểu phẩm hay bất kỳ dự án phim ảnh nào nên nguồn thu nhập gần như là "không có".

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Kênh Youtube của Hoài Linh cũng tạm ngưng hoạt động, đến nay vẫn chưa có bất kỳ video nào được đăng tải - Ảnh chụp màn hình

 

Có thể thấy với việc lựa chọn cách tạm lánh khỏi làng giải trí sau khi scandal bùng nổ, Hoài Linh đã mất một lượng lớn thu nhập. Bên cạnh đó, hình ảnh của nam danh hài trong mắt người hâm mộ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thậm chí, tại thời điểm ồn ào vừa nổ ra, một lượng lớn khán giả còn yêu cầu "phong sát" Hoài Linh trên mọi "mặt trận".

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Sau ồn ào từ thiện, Hoài Linh chịu nhiều tai tiếng và tổn thất không hề nhỏ - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, ngay sau khi Bộ Công an công bố kết luận về quá trình hoạt động từ thiện của nam danh hài Hoài Linh không có vi phạm, "anh Bốn' đã dần trở lại nghệ thuật qua những vai diễn nhỏ khác nhau. 

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Từ khóa:   Hoài Linh từ thiện Hoài Linh từ thiện danh hài Hoài Linh

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