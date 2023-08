Bẵng đi một khoảng thời gian sau phát ngôn tự xưng là 'vợ chưa công khai' của nam danh hài Hoài Linh, mọi người đã dần lãng quên của nữ ca sĩ Hà My thì mới đây, cô lại có thêm chia sẻ thu hút sự quan tâm

Tại thời điểm Hoài Linh vướng ồn ào đấu tố với nữ CEO Đại Nam, nữ ca sĩ Hà My bất ngờ xuất hiện và tự xưng là "người vợ chưa công khai" của nam danh hài và đưa ra nhiều lời bênh vực Hoài Linh.

Nữ ca sĩ nhận mình là vợ chưa công khai của Hoài Linh và công khai bênh vực nam danh hài tại thời điểm vướng ồn ào với bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Bẵng đi một khoảng thời gian mọi người đã dần lãng quên của nữ ca sĩ Hà My thì mới đây, cô lại có thêm chia sẻ thu hút sự quan tâm. Theo đó, chia sẻ trên trang cá nhân, Hà My cho biết: "Dịch covid thì còn nhiều, ở nhà thì thất nghiệp, vậy mà cũng có những kẻ nhẫn tâm lừa đủ điều làm My mất hết hơn 6 triệu đồng. Không biết làm sao lấy lại nữa, nếu không phát hiện kịp thì sẽ mất tiền trăm, My sẽ live và kể quý vị nghe rõ ràng hơn để quý vị biết mà cảnh giác".

Bài viết của Hà My - Ảnh: Internet

Bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người sốt sắng hỏi thăm tình hình của Hà My, đồng thời dặn dò cô từ nay nên cảnh giác hơn với các chiêu trò lừa đảo, đặc biệt là trong thời điểm COVID-19 căng thẳng.

Cả hai từng có thời gian làm việc chung và có nhiều hình ảnh thân thiết - Ảnh: Internet

Liên quan đến "người vợ hờ" này, mặc cho Hà My "năm lần bảy lượt" tự nhận là vợ mình, đến nay nam danh hài vẫn chưa 1 lần lên tiếng. Trước đó, tại một chương trình truyền hình, nam danh hài cũng từng thừa nhận có cảm tình với Hà My, song chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Trong lý lịch cũng như những lần chia sẻ với báo chí, Hoài Linh chỉ cho biết mình từng có 1 người vợ tên Thanh Hương, cũng là mẹ của Võ Lê Thành Vinh.

