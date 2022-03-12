'Vợ tự xưng' của Hoài Linh gặp 'BIẾN LỚN', uất ức than khổ trên trang cá nhân, hẹn CĐM một ngày để nói rõ 'từ đầu đến cuối'

Hậu trường 12/03/2022 20:49

Bẵng đi một khoảng thời gian sau phát ngôn tự xưng là 'vợ chưa công khai' của nam danh hài Hoài Linh, mọi người đã dần lãng quên của nữ ca sĩ Hà My thì mới đây, cô lại có thêm chia sẻ thu hút sự quan tâm

Tại thời điểm Hoài Linh vướng ồn ào đấu tố với nữ CEO Đại Nam, nữ ca sĩ Hà My bất ngờ xuất hiện và tự xưng là "người vợ chưa công khai" của nam danh hài và đưa ra nhiều lời bênh vực Hoài Linh.

Hoai Linh 1
Nữ ca sĩ nhận mình là vợ chưa công khai của Hoài Linh và công khai bênh vực nam danh hài tại thời điểm vướng ồn ào với bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Bẵng đi một khoảng thời gian mọi người đã dần lãng quên của nữ ca sĩ Hà My thì mới đây, cô lại có thêm chia sẻ thu hút sự quan tâm. Theo đó, chia sẻ trên trang cá nhân, Hà My cho biết: "Dịch covid thì còn nhiều, ở nhà thì thất nghiệp, vậy mà cũng có những kẻ nhẫn tâm lừa đủ điều làm My mất hết hơn 6 triệu đồng. Không biết làm sao lấy lại nữa, nếu không phát hiện kịp thì sẽ mất tiền trăm, My sẽ live và kể quý vị nghe rõ ràng hơn để quý vị biết mà cảnh giác".

Hoai Linh 2
Bài viết của Hà My - Ảnh: Internet

Bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người sốt sắng hỏi thăm tình hình của Hà My, đồng thời dặn dò cô từ nay nên cảnh giác hơn với các chiêu trò lừa đảo, đặc biệt là trong thời điểm COVID-19 căng thẳng.

Hoai Linh 3
Cả hai từng có thời gian làm việc chung và có nhiều hình ảnh thân thiết - Ảnh: Internet

Liên quan đến "người vợ hờ" này, mặc cho Hà My "năm lần bảy lượt" tự nhận là vợ mình, đến nay nam danh hài vẫn chưa 1 lần lên tiếng. Trước đó, tại một chương trình truyền hình, nam danh hài cũng từng thừa nhận có cảm tình với Hà My, song chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Trong lý lịch cũng như những lần chia sẻ với báo chí, Hoài Linh chỉ cho biết mình từng có 1 người vợ tên Thanh Hương, cũng là mẹ của Võ Lê Thành Vinh.

'Vợ tự xưng' của Hoài Linh tái xuất MXH sau nhiều tháng im ắng, CĐM 'tá hỏa' khi thấy 'anh Bốn' lộ diện 'tình tứ' trong khung hình

'Vợ tự xưng' của Hoài Linh tái xuất MXH sau nhiều tháng im ắng, CĐM 'tá hỏa' khi thấy 'anh Bốn' lộ diện 'tình tứ' trong khung hình

Bẵng đi một khoảng thời gian mọi người đã dần lãng quên tuyên bố 'là vợ Hoài Linh' của nữ ca sĩ Hà My thì mới đây, cô lại có thêm chia sẻ thu hút sự quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh Hà My ca sĩ Hà My Hoài Linh - Hà My

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?