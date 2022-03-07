'Vợ tự xưng' của Hoài Linh tái xuất MXH sau nhiều tháng im ắng, CĐM 'tá hỏa' khi thấy 'anh Bốn' lộ diện 'tình tứ' trong khung hình

Bẵng đi một khoảng thời gian mọi người đã dần lãng quên tuyên bố của nữ ca sĩ Hà My thì mới đây, cô lại có thêm chia sẻ thu hút sự quan tâm.

Tại thời điểm Hoài Linh vướng ồn ào đấu tố với nữ CEO Đại Nam, CĐM không khỏi bất ngờ khi có một nhân vật xuất hiện tự xưng là "người vợ chưa công khai" của nam danh hài - Hà My. Đưa ra nhiều lời bênh vực Hoài Linh, bị bà Phương Hằng "mỉa mai" trên sóng livestream nhưng đến nay nữ ca sĩ bolero vẫn chưa có được một lời công nhận chính thức về danh phận từ phía "anh Bốn" khiến dân tình không khỏi hoài nghi.

Cụ thể, tại thời điểm khi nghe tin bố ruột Hoài Linh qua đời, cô đăng hình ảnh bố mẹ của nam danh hài lên trang cá nhân và viết: "Thật buồn khi có những cuộc chia ly, trong lúc này người đau buồn nhất vẫn là mẹ, thương mẹ quá, con không biết làm thế nào cho mẹ bớt nỗi đau. Mẹ kính yêu ơi, mẹ hãy giữ sức khoẻ thật tốt và nén đau buồn. Bố rất yêu mẹ, mẹ hãy tin rằng, dù bố đã không còn cận kề bên mẹ, vì bố đã về với Chúa nhưng bố sẽ luôn dõi theo mẹ.

Bố sẽ mỉm cười khi thấy mẹ an lành khoẻ mạnh, chúng con cũng như thế, cũng sẽ luôn tôn thờ hướng về bố kính yêu, cũng sẽ cầu nguyện trên thiên đàng bố được an nhiên. Và nơi đây Mẹ sống dài lâu tuổi thọ bên các con và cháu của mẹ. Thương bố mẹ nhiều".

Bài đăng gây chú ý của Hà My tại thời điểm bố đẻ nam danh hài Hoài Linh qua đời - Ảnh chụp màn hình

Đến gần đây nhất, "vợ chưa có danh phận" của Hoài Linh lại tiếp tục chia sẻ về cuộc sống cá nhân, song không rõ "vô tình hay cố ý" nhưng nam danh hài đình đám lại "được" xuất hiện trong khung hình. Theo đó, cô chia sẻ hình ảnh nhuộm màu tóc mới. Khi chụp ảnh đăng Facebook, Hà My để lộ việc vẫn treo hình ảnh kỉ niệm của cô và Hoài Linh ở nơi sinh sống.

Bức ảnh kỷ niệm được Hà My khoe khéo trong loạt ảnh mới đây - Ảnh: FBNV

Mặc dù những bức ảnh mà Hà My đăng tải có chất lượng khá thấp, tương đối mờ và nhòe, nhưng CĐM dễ dàng nhận ra, trong hình, Hoài Linh và cô khá thân thiết.

Được biết, nam danh hài cũng thừa nhận từng yêu con người, tiếng hát Hà My và không cảm thấy giận hay ngại ngần khi người xưa nhắc lại chuyện cũ. Tuy nhiên, theo thông tin từng được Hoài Linh chia sẻ, anh chỉ có duy nhất một người vợ là Thanh Hương đã cùng anh trải qua cuộc hôn nhân dài 14 năm và có chung một cậu con trai sinh năm 1990.

Hà My nhiều lần lên tiếng bênh vực nam danh hài - Ảnh: Internet

Đến nay, cư dân mạng vẫn xôn xao và "bán tín bán nghi" về nhân vật "vợ tự xưng" này của "anh Bốn".