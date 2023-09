Phản ứng của 'cháu nuôi Hoài Linh' trước tin bà Phương Hằng bị bắt

Khi được hỏi về cảm nhận khi nghe tin bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, nam diễn viên Võ Đăng Khoa đã có phản ứng vô cùng bất ngờ.

Theo Dân Việt, cơ quan Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng vào chiều tối ngày 24/3 vừa qua với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Sau khi tin tức bà Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam được công khai, phản ứng của các nghệ sĩ về vụ việc này cũng được quan tâm hết mực.

Tuổi Trẻ đưa tin, cũng vào chiều tối ngày 24/3 vừa qua, tại buổi lễ ra mắt phim "Mến gái miền Tây", cháu nuôi của Hoài Linh - Võ Đăng Khoa - cũng đã được hỏi về vụ việc này. Theo đó, nam diễn viên đã có phản ứng vô cùng bất ngờ.

Võ Đăng Khoa khá bất ngờ trước câu hỏi có phần nhạy cảm về CEO Đại Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, khi đang được phỏng vấn, một phóng viên đã hỏi Võ Đăng Khoa rằng: "Anh có cảm nhận gì về tin bà Phương Hằng bị bắt?". Không lường trước được về câu hỏi có phần nhạy cảm này, nam diễn viên đã vội trả lời qua loa rồi rời đi nhanh chóng.

"Phương Hằng là ai? Thôi, anh không dám nói đến người ta đâu! Thôi, xin đừng đụng tới…" - Võ Đăng Khoa vội vã đáp. Có thể thấy, nam diễn viên không muốn dính dáng đến những ồn ào không đáng có khi bộ phim điện ảnh đầu tay của mình sản xuất chuẩn bị ra mắt.

Hoài Linh cũng có góp mặt trong phim điện ảnh 'Mến gái miền Tây' của Võ Đăng Khoa Ảnh: Internet

Được biết, trong bộ phim "Mến gái miền Tây", danh hài Hoài Linh cũng góp mặt với một vai diễn có hình tượng giả gái. Đây cũng là một trong những tác phẩm nghệ thuật ít ỏi mà Hoài Linh tham gia kể từ sau scandal với bà Phương Hằng nổ ra.

