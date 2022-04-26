Mới đây, một trong buổi phỏng vấn với Sức khỏe và Đời sống, Trương Hồ Phương Nga có những chia sẻ thẳng thắn về những việc liên quan đến ồn ào quá khứ và cuộc sống hiện tại. Nói về cảm xúc khi xem lại những hình ảnh của mình trong phiên tòa, nàng hậu cho biết cảm xúc khi đó không nghĩ bản thân sẽ được trả tự do. Suốt những ngày trở trại giam, Trương Hồ Phương Nga chỉ biết cố gắng làm sao để không bị kết án, chứ chẳng dám nghĩ đến việc sẽ ra ngoài sớm như vậy.

Sau nhiều năm trôi qua, vụ án tình – tiền từng gây xôn xao một thời giữa hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ bỗng dưng bị dư luận khui gợi lại. Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, những đoạn clip nàng hậu mạnh mẽ đối chất với luật sư được trích từ phiên tòa năm 2015 được chia sẻ rầm rộ.

Khi được hỏi về con thật có bản lĩnh và bình tĩnh như cách thể hiện trên phiên tòa không, người đẹp Phương Nga chia sẻ: "Tôi nghĩ trong tất cả mọi tình huống, người ta luôn luôn có thái độ đối diện khác nhau. Có lẽ người khác mô tả về bản thân tôi sẽ chính xác hơn là tôi tự nhận xét về mình.

“Giờ đây, tôi được sống bình thường, được sống yên ổn, làm những việc mà mình muốn mà không bị hạn chế khi sống ở trại tạm giam. Nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi thấy xúc động và rất may mắn” - Trương Hồ Phương Nga chia sẻ.

Trước khi ra phiên tòa đó, tôi đã có 2 năm 3 tháng ở trại giam rồi. Tôi đã làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm soát rất nhiều lần, 2 tuần lấy cung 1 lần. Tôi cũng đã tìm hiểu rất kỹ về mọi thứ.

Tôi đến phiên tòa không phải để giải thích hay tìm sự đồng cảm, giúp đỡ. Ở đó, mọi thứ phải dựa trên luật pháp, cho nên tôi chỉ nói những gì phục vụ cho vấn đề pháp lý thôi. Tất nhiên là con người lúc nào cũng có cảm xúc, có những phút giây yếu lòng. Sau này, tôi nhận ra rằng mình buồn, hay mình yếu lòng đi chăng nữa thì mình cũng phải vượt qua rồi mới có thể giải quyết được vấn đề lớn của mình, để đạt được mục đích cuối cùng".

Ngoài ra, người đẹp cũng tuyên bố về chuyện cũ: “Chỉ biết suy nghĩ của tôi đã rất khác ngày xưa rồi. Tôi không muốn nhắc lại chuyện của quá khứ gây tranh cãi nữa”.

Trả lời về những nhận xét trái chiều, Trương Hồ Phương Nga cho biết: 'Họ có quyền đưa ra những nhận xét, quan điểm của mình' - Ảnh: Internet

Trước đó, vụ án của Trương Hồ Phương Nga đã từng gây chấn động showbiz và nhận về không ít ý kiến tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng tung hô người đẹp ví như người hùng, dũng cảm đối diện để minh oan cho mình. Tuy nhiên, bên cạnh, chắc chắn không ít ý kiến phản đối cho rằng, chuyện "ăn bánh trả tiền" không có gì đáng tự hào, ví dụ có thể kể đến phát ngôn của Tóc Tiên nói về vụ việc.

Trả lời về những nhận xét trái chiều, Trương Hồ Phương Nga cho biết: “Tôi nghĩ mỗi người sống đều phải chịu trách nhiệm về cuộc sống, vấn đề của mình. Tôi chỉ một người gặp chuyện của cá nhân, tôi cố gắng đối diện và giải quyết nó. Tôi may mắn có được tình thương, sự ủng hộ, quý mến của nhiều người mà không phải ai cũng có được. Tôi rất biết ơn điều đó.

Còn đối với những quan điểm khác, tôi thấy điều đó là rất bình thường, đương nhiên thôi. Bởi vì mỗi một người có một cuộc sống, môi trường, cách nhìn nhận quan điểm về các vấn đề khác nhau. Họ có quyền đưa ra những nhận xét, quan điểm của mình".

Hiện, Trương Hồ Phương Nga đã có công việc ổn định, làm giám đốc Marketing cho một công ty - Ảnh: Internet

Trải qua nhiều biến cố, Trương Hồ Phương Nga cũng bày tỏ rằng cô không mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống nhưng chỉ thấy mình cần cẩn trọng hơn trong nhận định vấn đề, quan hệ với mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, người đẹp không bận tâm đến chuyện yêu đương mà tự thấy có nhiều tình cảm còn thiêng liêng và quý giá hơn nó. Điều quan trọng nhất vẫn là có người ở bên mỗi khi cô có chuyện, sẵn sàng giúp đỡ mình vô điều kiện.

Hiện, Trương Hồ Phương Nga đã có công việc ổn định, làm giám đốc Marketing cho một công ty. Cuộc sống của cô bình thường như bao người, không còn nhu cầu vui chơi, bay nhảy như trước. Trương Hồ Phương Nga thú nhận không có định hoạt động trở lại showbiz.