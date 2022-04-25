'Chồng cũ' Hòa Minzy đăng trạng thái ẩn ý 'Đừng cố giữ những gì xa tầm với'? Không biết có ý gì đây?

Hậu trường 25/04/2022 08:09

Thiếu gia Minh Hải tiếp tục đăng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Hoà Minzy chính thức xác nhận đã chia tay bạn trai thiếu gia sau 5 năm gắn bó. Nữ ca sĩ khẳng định lí do đường ai nấy đi không phải vì người thứ ba. Cô và bạn trai tôn trọng mọi quyết định của nhau. Sau khi "đường ai nấy đi" với nữ ca sĩ Hoà Minzy, mọi động thái của thiếu gia Minh Hải đều được người hâm mộ quan tâm.

'Chồng cũ' Hòa Minzy đăng trạng thái ẩn ý 'Đừng cố giữ những gì xa tầm với'? Không biết có ý gì đây? - Ảnh 1
Hòa Minzy và Minh Hải chia tay sau 5 năm yêu nhau - Ảnh: Internet

 Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Minh Hải đã đăng tải story khiến người hâm mộ xôn xao, tò mò. Cụ thể, tình cũ của Hoà Minzy đã chia sẻ hình ảnh tâm trạng trên story Facebook "Đừng cố giữ những gì xa tầm với. Mây của trời cứ để gió cuốn đi".

'Chồng cũ' Hòa Minzy đăng trạng thái ẩn ý 'Đừng cố giữ những gì xa tầm với'? Không biết có ý gì đây? - Ảnh 2
Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Minh Hải  - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Netizen cho rằng anh đang ẩn ý nhắc về mối tình gần 5 năm với Hoà Minzy. Số khác lại cho rằng đây chỉ là một câu nói hay mà Minh Hải muốn chia sẻ mà thôi.

'Chồng cũ' Hòa Minzy đăng trạng thái ẩn ý 'Đừng cố giữ những gì xa tầm với'? Không biết có ý gì đây? - Ảnh 3
Mối tình vbiz được nhiều khán giả quan tâm - Ảnh: Internet

Không biết dòng trạng thái của Minh Hải ẩn ý điều gì, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục theo dõi những cập nhật mới nhất từ Hòa Minzy và chồng cũ.

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