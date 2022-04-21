Hé lộ danh tính cô gái nhường hoa cưới cho Hòa Minzy, hành động 'âm thầm' trong bữa tiệc khiến dân tình chú ý

Hậu trường 21/04/2022 17:00

Tham gia đám cưới của cầu thủ Hồ Tấn Tài, Hòa Minzy khiến dân tình chú ý khi được một cô gái nhường hoa cưới. Danh tính người này khiến ai cũng bất ngờ.

Hôm qua, vào ngày 20/4, Hòa Minzy đã có mặt tại Bình Định để tham dự đám cưới của cầu thủ Hồ Tấn Tài. Tại buổi tiệc, nữ ca sĩ bất ngờ được một cô gái nhường hoa cưới khiến dân tình xôn xao.

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một cô gái đã bắt được hoa cưới từ cô dâu trong bữa tiệc nhưng đã chạy đến chỗ ngồi của Hòa Minzy và tặng lại cho cô nàng để "truyền may mắn". Trước hành động này, mẹ bé Bo cười tươi, nửa đùa nửa thật nói: "Chị cưới ai". 

Tiếp theo, Hòa Minzy chia sẻ thêm: "Trong cuộc sống này ai cũng mong mình được hạnh phúc cả, chị cũng mong tất cả mọi người ở đây được hạnh phúc. Chị mong ai nhận được bó hoa này cũng sẽ đi đến kết hôn, em nhường lại cho chị thì chị cũng hy vọng hạnh phúc sẽ đến với chị và mọi người".

Nói rồi bà mẹ 1 con ôm lấy cô gái nhường hoa cưới cho mình. Hành động tinh tế của Hòa Minzy nhận được lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng. 

Bên cạnh việc dành nhiều lời khen cho Hòa Mizy, nhiều người cũng không khỏi tò mò về danh tính cô gái đã tặng bó hoa này. Qua đoạn clip, netizen nhận ra cô gái này không phải ai khác mà chính là Chu Thanh Huyền - bạn gái tin đồn của Quang Hải.

Hé lộ danh tính cô gái nhường hoa cưới cho Hòa Minzy, hành động 'âm thầm' trong bữa tiệc khiến dân tình chú ý - Ảnh 1
Hòa Minzy được nhường hoa cưới - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, đám cưới Hồ Tấn Tài hôm qua, cả Quang Hải và tình tin đồn đều đến tham dự. Cả hai ngồi chung bàn với Hòa Minzy. Tuy không ngồi cạnh nhau nhưng trong suốt bữa tiệc, netizen liên tục bắt gặp khoảnh khắc cả Chu Thanh Huyền và Quang Hải luôn hướng ánh mắt về nhau.

Hé lộ danh tính cô gái nhường hoa cưới cho Hòa Minzy, hành động 'âm thầm' trong bữa tiệc khiến dân tình chú ý - Ảnh 2
Thanh Huyền luôn hướng ánh mắt đến Quang Hả - Ảnh: Chụp màn hình

 

Được biết, đám cưới của cầu thủ Hồ Tấn Tài có sự góp mặt của nhiều cầu thủ thân thiết, đặc biệt là các nàng WAGs xinh đẹp như Chu Thanh Huyền - bạn gái Quang Hải, Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung, Mai Hà Trang - vợ Đức Chinh. Các cô nàng diện dress code trắng thanh lịch, xinh đẹp ngồi cạnh nhau trên bàn tiệc cưới.

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