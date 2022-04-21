Hậu chia tay, tình cũ Hòa Minzy lộ diện với 'nước mắt giọt ngắn, giọt dài', tâm sự buồn về chuyện tình yêu

Vừa qua, thông tin ca sĩ Hòa Minzy chia tay với bạn trai thiếu gia Minh Hải đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho mối tình đẹp. Trong bài đăng xác nhận chia tay, Hòa Minzy khẳng định không có người thứ 3 chen vào gây rạn nứt tình cảm. Đồng thời, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ êm đẹp sau chia tay để cùng nhau chăm sóc bé Bo (con trai chung của Hòa Minzy và Minh Hải) một cách tốt nhất.

Sau 5 năm gắn bó, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải xác nhận chia tay khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: FBNV

Hậu "đường ai nấy đi", mọi động thái từ phía cặp đôi đều thu hút nhiều sự chú ý. Mới đây nhất, trên story cá nhân, bạn trai cũ của Hòa Minzy bất ngờ đăng tải hình ảnh đôi mắt đỏ hoe, chực chờ rơi nước mắt. Không chỉ vậy, anh còn chia sẻ dòng trạng thái buồn bã về tình yêu: "Bình minh trên đại dương được hóa câu chuyện tình yêu của bao người. Mà có ai ngờ rằng vầng sáng ấy chỉ là giọt nắng cuối chiều".