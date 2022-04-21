Hậu chia tay, tình cũ Hòa Minzy lộ diện với 'nước mắt giọt ngắn, giọt dài', tâm sự buồn về chuyện tình yêu

Trước lời tâm sự buồn bã về chuyện tình yêu của Minh Hải, nhiều cư dân mạng để lại bình luận trái chiều khá gay gắt.
- Hậu chia tay Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải cập nhật trạng thái "mới", fan hâm mộ xuýt xoa vì điều này!
- Puka 'nhập ngũ' bỗng thành tâm điểm chỉ trích của CĐM, Hòa Minzy có ngay động thái cực GẮT
Vừa qua, thông tin ca sĩ Hòa Minzy chia tay với bạn trai thiếu gia Minh Hải đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho mối tình đẹp. Trong bài đăng xác nhận chia tay, Hòa Minzy khẳng định không có người thứ 3 chen vào gây rạn nứt tình cảm. Đồng thời, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ êm đẹp sau chia tay để cùng nhau chăm sóc bé Bo (con trai chung của Hòa Minzy và Minh Hải) một cách tốt nhất.
Hậu "đường ai nấy đi", mọi động thái từ phía cặp đôi đều thu hút nhiều sự chú ý. Mới đây nhất, trên story cá nhân, bạn trai cũ của Hòa Minzy bất ngờ đăng tải hình ảnh đôi mắt đỏ hoe, chực chờ rơi nước mắt. Không chỉ vậy, anh còn chia sẻ dòng trạng thái buồn bã về tình yêu: "Bình minh trên đại dương được hóa câu chuyện tình yêu của bao người. Mà có ai ngờ rằng vầng sáng ấy chỉ là giọt nắng cuối chiều".
Ngay lập tức, động thái mới này của tình cũ Hòa Minzy đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù không biết lý do gì khiến Minh Hải xúc động như vậy nhưng nhiều người đoán rằng có thể anh vẫn chưa lấy lại tinh thần sau biến cố tình cảm. Một số ý kiến khác lại có phản ứng trái chiều khá gay gắt rằng tình cũ của nữ ca sĩ đang "làm màu" vì khóc cũng căn góc chụp ảnh, đăng tải trên mạng xã hội thì luôn nói thương nhớ con nhưng không về Việt Nam thăm con.
Trước đó, vào ngày 19/2/2022, Hòa Minzy xác nhận chia tay Minh Hải sau gần 5 năm hẹn hò. Nữ ca sĩ cho biết cả hai đã cố gắng tìm tiếng nói chung song không thành. Sau khi chia tay vì chưa đăng ký kết hôn nên cả hai không có ràng buộc nào về pháp lý, không phải ra tòa hay vướng việc phân chia tài sản. Bé Bo sẽ do Hòa Minzy chăm sóc.