Hậu chia tay, Hòa Minzy nước mắt 'giàn giụa' kể về cảnh khó hiện tại: 'Em Hòa ở cạnh con như một người mẹ, làm luôn cả một người cha'

Hiện tại, bố của bé Bo vẫn đang làm việc tại Australia nên chưa thể về Việt Nam thăm con. Sau chia tay, bé Bo sẽ ở cùng mẹ. Vì vậy, trong những chuyến công tác xa nhà dài ngày, Hòa Minzy phải mang cả con theo cùng hoặc gửi ông bà ngoại hay thư kí riêng chăm sóc hộ.

Vừa qua, thông tin Hoà Minzy chia tay với bạn trai thiếu gia Minh Hải khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Đồng thời, cặp đôi mong muốn chia tay trong êm đẹp để có thể cùng nhau chăm sóc cho bé Bo (con trai chung của Hoà Minzy và Minh Hải) được những điều tốt nhất.

Vào môi trường quân ngũ phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt, trong đó có việc không được dùng điện thoại và đồng nghĩa với việc này thì nữ ca sĩ không được nhìn cả mặt con trong suốt quá trình tham gia tại đây. Cảnh "cơm chan nước mắt" của Hòa Minzy thực sự khiến các đồng đội ngồi cạnh cũng không khỏi chạnh lòng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy bất ngờ chia sẻ lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ nước mắt giàn giụa trong chương trình Sao Nhập Ngũ. Cụ thể, trong tập 7 chương trình vừa lên sóng, trong lúc đang ăn cùng đồng đội vì quá nhớ con và nhớ không khí gia đình nên Hòa Minzy đã rơi nước mắt.

Cảnh Hoà Minzy 'cơm chan nước mắt' vì nhớ con khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa - Ảnh: Cắt từ clip

Kèm theo đoạn clip chia sẻ, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh cũng viết vài dòng tâm sự nghẹn ngào: "Mẹ vào nhập ngũ không được dùng điện thoại, mới xa con có 1 ngày, không được nhìn khuôn mặt đáng yêu bé bỏng ấy mà mẹ nhớ nước mắt rơi không ngừng … Vậy mới thấy thương tuyến đầu chống dịch thời gian qua thế nào, thương các đồng chí bộ đội cụ Hồ ra sao. Mọi người đã hi sinh quá nhiều vì Tổ Quốc".

Ngay phía dưới bài đăng, Hòa Minzy còn kể thêm, ngày cô được ra quân, bé Bo và ông bà ngoại đã lên tận đơn vị để đón. Suốt 7 ngày cô tham gia chương trình là 7 ngày con trai ở nhà bị ốm nhưng vì không muốn nữ ca sĩ lo lắng nên gia đình đã giấu kín.

Hoà Minzy chia sẻ đoạn clip nước mắt ngắn dài trong ngày đầu tham gia quân ngũ - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý hơn cả, Hòa Minzy lần đầu chia sẻ về cảnh một mình chăm con hậu ly hôn khiến ai nấy cũng đồng cảm và xót xa thay. Cô cho biết: "Chắc ai làm cha mẹ rồi sẽ hiểu sao em Hòa xúc động vậy. Không nhìn thấy, không biết con đang làm gì, có ăn uống, có đi vệ sinh được không? Em Hòa ở cạnh con như một người mẹ, làm luôn cả một người cha nên cảm xúc sẽ nhân lên gấp đôi bởi vậy mít ướt khóc nhè ạ".

Nữ ca sĩ hiếm hoi chia sẻ về hoàn cảnh một mình nuôi con hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trong bài viết xác nhận đã "đường ai nấy đi" với bạn trai, nữ ca sĩ cũng tiết lộ rằng cô và bạn trai chưa đăng kí kết hôn nên cũng không vướng mắc nhiều đến chuyện phân chia tài sản. Dù không còn chung đường nhưng cô khẳng định cô và bạn trai cũ vẫn xem nhau là bạn và cùng chăm sóc, nuôi nấng bé Bo nên người. Dòng chia sẻ của Hòa Minzy được không ít lời khen từ người hâm mộ vì cư xử cực kì văn minh sau chia tay.