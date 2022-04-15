Hoà Minzy đu trend khoe hình ảnh thời còn "phèn" và sau 10 năm, nhưng có gì đó sai sai thì phải?

Không nằm ngoài cuộc chơi, Hoà Minzy cũng khoe lại loạt ảnh ôn lại kỷ niệm xưa với những khoảnh khắc ngố tàu.
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Trong những ngày gần đây, mạng xã hội lại nở rộ trào lưu khoe những hình ảnh thời "xì tin" lúc còn sử dụng các nền tảng như Yahoo hay khi chơi các tựa game cũ. Những hình ảnh thời xa xưa, lúc chưa dậy thì còn ngây thơ, ngô nghê, kèm theo đó là chất lượng ảnh thấp và không có các bộ lọc hiện đại như bây giờ. Có thể thấy đây chính là điểm độc đáo, sự trải nghiệm thú vị, đem lại sự chân thật, đáng nhớ cho những ai thuộc thế hệ 8x, 9x.
Không nằm ngoài trend này, Hoà Minzy cũng quyết đăng tải loạt hình ảnh chia sẻ khoảnh khắc hết sức ngố tàu, ngây ngô bên bạn bè vào 10 năm trước. Lúc đó, nữ ca sĩ cũng để mái xéo như bao chị em khác cùng nhiều cách tạo dáng ngộ nghĩnh và vô cùng đáng iu khiến ai nấy cũng phải thích thú, phì cười. Thế nhưng vào thời điểm đó, style này lại được xem là sành điệu, cá tính, "chất chơi".
Dưới phần bình luận, giọng ca 9x còn khoe thêm bức ảnh "lột xác" sau 10 năm bên Duy Khánh. Tuy nhiên, thấy có cái gì đó "sai sai" khi phong cách cả hai vẫn rất ngố tàu thế này? Trong ảnh, nữ ca sĩ diện áo crop top kết hợp quần short ôm sát, tóc mái xéo đính kèm kẹp phụ kiện to bản... Vì vậy, Hòa Minzy lại một phen khiến netizen liên tưởng ngay đến thời kỳ huyền thoại một thời của bộ đôi Đông Nhi - Bảo Thy vào những năm 2006 - 2007.
Hoá ra, tất cả chỉ là trào lưu lên đồ theo "outfit gục ngã" dưới nền nhạc Forget Me Now trên TikTok cách đây không lâu. Còn bây giờ Hoà Minzy đã trở thành mẹ 1 con, với nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng cũng thăng hạng vượt bậc, trở nên quyến rũ lắm rồi.