Hoà Minzy đu trend khoe hình ảnh thời còn "phèn" và sau 10 năm, nhưng có gì đó sai sai thì phải?

Trong những ngày gần đây, mạng xã hội lại nở rộ trào lưu khoe những hình ảnh thời "xì tin" lúc còn sử dụng các nền tảng như Yahoo hay khi chơi các tựa game cũ. Những hình ảnh thời xa xưa, lúc chưa dậy thì còn ngây thơ, ngô nghê, kèm theo đó là chất lượng ảnh thấp và không có các bộ lọc hiện đại như bây giờ. Có thể thấy đây chính là điểm độc đáo, sự trải nghiệm thú vị, đem lại sự chân thật, đáng nhớ cho những ai thuộc thế hệ 8x, 9x.

Không nằm ngoài trend này, Hoà Minzy cũng quyết đăng tải loạt hình ảnh chia sẻ khoảnh khắc hết sức ngố tàu, ngây ngô bên bạn bè vào 10 năm trước. Lúc đó, nữ ca sĩ cũng để mái xéo như bao chị em khác cùng nhiều cách tạo dáng ngộ nghĩnh và vô cùng đáng iu khiến ai nấy cũng phải thích thú, phì cười. Thế nhưng vào thời điểm đó, style này lại được xem là sành điệu, cá tính, "chất chơi".