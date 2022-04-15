BTV Thu Uyên "Như chưa hề có cuộc chia ly" trở về cuộc sống bình dị, vui thú điền viên ở tuổi U60

Có thể nói, "Như chưa hề có cuộc chia ly" chắc hẳn là chương trình chân thật và cảm động nhất, khi máu mủ tình thân có cơ hội gặp lại nhau sau một thời gian dài thất lạc, vỡ òa trong niềm vui sướng, nghẹn ngào bật khóc lúc tìm lại cội nguồn. Từ đó đến nay, chương trình đã phát sóng hơn 150 tập và là chiếc cầu nối giúp cho rất nhiều gia đình được đoàn tụ, sum họp bên nhau sau bao tháng ngày thất lạc.

Vào ngày 1/12/2007, tập đầu tiên của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã chính thức ra mắt vào khung giờ vàng trên sóng VTV1 và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Từ thời điểm đó trở về sau, cứ đến mỗi mùng 1 hàng tháng, chương trình lại phát hành một số mới, đưa những đứa con lạc mất gia đình, vợ lạc chồng, những người thân tìm về bên nhau sau nhiều năm xa cách.

Một trong số những thành viên gắn bó lâu nhất và có ý nghĩa to lớn với ekip Như chưa hề có cuộc chia ly cũng như góp phần làm nên thành công cho chương trình này là BTV - Nhà báo Thu Uyên, cũng chính là MC chính của chương trình trong suốt nhiều năm qua.

Được biết, BTV Thu Uyên sinh ra trong một gia đình trí thức tại Hà Nội. Hồi trẻ, chị từng theo học tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow, tốt nghiệp chuyên ngành ngoại giao. Sau 6 năm đi du học, chị quyết định về nước xây dựng sự nghiệp nhưng rồi số phận lại đưa đẩy Thu Uyên trở thành một nữ MC xinh đẹp, nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam lúc bấy giờ.

Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với "Như chưa hề có cuộc chia ly", Thu Uyên từng được biết đến với vai trò MC, biên tập viên cho nhiều chương trình của VTV. Tuy nhiên, trong suốt 15 năm khi "Như chưa hề có cuộc chia ly" lên sóng, Thu Uyên không chỉ là một thành viên trong ekip mà còn là "người giữ lửa" cho cả chương trình.

BTV Thu Uyên được chọn là người dẫn dắt chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" ngay từ những ngày đầu tiên. Chị có lối dẫn dắt nhẹ nhàng, tinh tế, sâu lắng cùng với chất giọng ngọt ngào, ấm áp nên dễ đi vào lòng người. Khi chứng kiến những giọt nước mắt của những gia đình đoàn tụ trên sân khấu chương trình, Thu Uyên đã không ít lần mắt đỏ hoe rơi lệ, khóc cười đồng cảm cùng những số phận tại đây.

Trong suốt thời gian hoạt động với vai trò là chủ nhiệm chương trình, chị đã dành rất nhiều tâm tư, công sức để giúp "Như chưa hề có cuộc chia ly" hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Năm 2020, vì vấn đề kinh phí tưởng chừng chương trình có nguy cơ ngừng phát sóng, nhưng Thu Uyên đã dùng mọi cách để chạy đôn chạy đáo ra sức tìm nhà tài trợ và cố gắng vực dậy tinh thần cho cả ekip tiếp tục bước về phía trước.

Có lần, Thu Uyên vướng vào nghi vấn ăn chặn 40 tỷ tài trợ, nhận lương 60 triệu/tháng. Sau đó, nữ biên tập viên đã lên tiếng đáp trả:"20 triệu là lương tháng tôi nhận cho tất tật những việc làm cho Như chưa hề có cuộc chia ly - không phải 60 triệu nhỉ! Trong thời gian 10 năm hoạt động của Sài Gòn buổi sáng, tổng mọi tài trợ chỉ trên con số 40 tỷ một chút, lấy đâu ra 40 tỷ vào túi tôi vậy?".

Thế rồi vì ý nghĩa nhân văn to lớn của nó, vì sự nhiệt huyết, tận tâm của từng thành viên trong cả ekip mà chương trình đã trở lại sau một thời gian gián đoạn và vẫn tồn tại đến tận ngày nay. Ở tuổi 59, BTV Thu Uyên vẫn là một phần không thể thiếu, là "linh hồn" góp sức tạo nên thành công của chương trình này.

Sau ống kính máy quay, có thể thấy BTV Thu Uyên là người bình dị, khá kín tiếng trong cuộc sống đời thường. Gương mặt chị lúc U60 có thêm vài nếp nhăn nhưng vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp so với tuổi thật. Đặc biệt, Thu Uyên vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào, ấm áp như ngày nào được khán giả yêu mến, dành trọn tình thương.

Trên trang cá nhân của mình, Thu Uyên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc về lại với thiên nhiên đồng quê, hình ảnh hoa lá, cỏ cây, làm vườn như một người nông dân đích thực. Vẫn là nụ cười rạng ngời luôn thường trực trên môi chị. Mặc dù bận rộn với công việc, nhưng chị vẫn khéo léo giữ được mái ấm hạnh phúc gia đình, niềm vui giản dị khi nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc vườn tược,...

Chị thường chia sẻ những khoảnh khắc làm vườn, gần gũi với thiên nhiên. - Ảnh: FB Thu Uyên

Mỗi khi stress trong công việc, Thu Uyên thường đi làm vườn cho thanh thản, thoải mái đầu óc rồi tiếp tục quay trở lại với công việc. Có thể nói một cuộc sống yên bình, giản dị cùng với công việc đầy ý nghĩa của BTV Thu Uyên khiến bao người cảm mến, bày tỏ sự ngưỡng mộ.