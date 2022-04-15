Trên trang cá nhân, Thanh Thảo vẫn thường xuyên chia sẻ về tổ ấm hạnh phúc của mình ở trời Tây. Gần đây nhất, người hâm mộ không khỏi hoang mang khi nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái dằn mặt “vài cô” đang có ý ve vãn chồng mình. Từ đó, nhiều đồn đoán cho rằng hôn nhân của Thanh Thảo đang rơi vào bế tắc, rạn nứt.

Ca sĩ Thanh Thảo từng là một trong những giọng ca làm mưa làm gió những năm 2000 với loạt hít đình đám như Người thứ 3, Ôi tình yêu,... Năm 2017, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo tin hỷ công khai chung sống như vợ chồng với một doanh nhân người Hoa nhưng chưa có 1 lễ cưới chính thức. Sau khi tìm được “bến đỗ”, Thanh Thảo đã gác lại sự nghiệp âm nhạc trong nước và theo ông xã về Mỹ định cư.

Cặp đôi vui mừng khi đón chào cô con gái nhỏ ra đời - Ảnh: Internet

Cho đến tận hôm nay, nữ ca sĩ lại lần nữa khiến dân tình xôn xao khi đăng tải bài viết dài chia sẻ về cuộc sống khó khăn, vất vả cô phải đối mặt thời điểm quyết định rời Việt Nam sang Mỹ. Cụ thể, nữ ca sĩ nói về những bất đồng ngôn ngữ, văn hóa,... với chồng nên dẫn đế việc nảy sinh mâu thuẫn, bế tắc: “Những căng thẳng thường ngày trong công việc, những mâu thuẫn của hai người bất đồng ngôn ngữ, văn hoá, tư duy, sở thích, cùng với những khó khăn hàng ngày về mọi khoản chi phí khi sống ở nước ngoài sẽ dễ làm cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều vấn đề. Tôi cũng từng rơi vào những bế tắc trong cuộc sống, cũng dày vò bản thân tại sao chọn con đường này, cũng nhiều lần phát bệnh ngôi sao, cũng có những mâu thuẫn tưởng chừng khó giải quyết…”.

Bài đăng mói của Thanh Thảo gây nhiều chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng, sau tất cả, Thanh Thảo vẫn quyết định cố gắng hòa hợp để giữ hạnh phúc. Đồng thời, cô cũng khẳng định, đến thời điểm hiện tại, khi nhìn lại, lại thấy mình may mắn hơn rất nhiều người vì chọn được một người chồng tử tế: “Nên đôi khi phải biết nhường nhịn, chịu đựng, cân nhắc để giữ hạnh phúc. Và hạnh phúc của tôi chính là có một người chồng tử tế, dành tất cả thời gian cho công việc và gia đình, thương yêu, chăm sóc dạy dỗ con cái rất chuẩn mực, không rượu chè, không cờ bạc, không cafe thuốc lá, không tụ tập bạn bè. Tôi có con cái thông minh, ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng. Nhìn con khoẻ mạnh lớn lên mỗi ngày bên cạnh người chồng tỉ mỉ lo từng bữa ăn healthy cho con, tập cho con những môn thể thao rèn luyện thể chất tốt và những bài học đầu đời quý giá cho con, như vậy là đủ rồi".