Chân dài Vbiz khoe bụng bầu to vượt mặt, bí ẩn nhất danh tính ông xã?

Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Pông Chuẩn - Thu Hiền là hội bạn thân đình đám bước ra từ chương trình Vietnam's Next Top Model 2011. Trong khi 3 người bạn thân đã lập gia đình và trở thành mẹ bỉm thì Thu Hiền lại rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh của mình lên mạng xã hội. Chuyện đời tư của cựu người mẫu này cũng kín tiếng hơn cả, nay cô đã không còn xuất hiện trên các sàn diễn mà tập trung chăm lo cho cuộc sống cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, stylist Pông Chuẩn bất ngờ tung loạt ảnh của cô bạn thân mang bụng bầu to vượt mặt, chính thức gia nhập hội mẹ bỉm hot Vbiz. Nhìn vào loạt ảnh này, có thể thấy Thu Hiền đã bước vào những tháng cuối thai kì. Mặc dù đang bầu bí nhưng cựu người mẫu chân dài 1,1m vẫn rất xinh xắn, mặn mà và trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Cựu người mẫu nở nụ cười đúng chuẩn người phụ nữ hạnh phúc khi được lên thiên chức mới. - Ảnh: FB Pông Chuẩn

Thu Hiền được hội bạn thân chăm từ A-Z khi chụp ảnh kỷ niệm mang bầu. - Ảnh: FB Pông Chuẩn

Hồi tháng 2/2022, Thu Hiền đã khoe giấy đăng kí kết hôn với ông xã tên Ngọc Thắng, sinh năm 1981. Sau bài đăng này, bạn thân Đàm Thu Trang cũng không hề công khai chia sẻ bất kỳ thông tin nào về chuyện yêu đương cũng như danh tính nửa kia.

Hình ảnh hiếm hoi của Thu Hiền và chồng. - Ảnh: FB Thu Hiền

Vì thế, nhiều người khá ngỡ ngàng khi thấy Thu Hiền chia sẻ thông tin mang thai. Do từ trước đến nay bạn thân Đàm Thu Trang rất kín tiếng không chia sẻ bất kỳ thông tin nào giữa cô và ông xã. Mặc dù sắp sinh con nhưng thông tin về thời gian sinh nở, giới tính nhóc tỳ cũng như địa điểm tổ chức hôn lễ, Thu Hiền vẫn chưa chia sẻ cho truyền thông khiến mọi người không khỏi thắc mắc, tò mò.

Cô chỉ chia sẻ ảnh chụp chồng từ đằng sau. - Ảnh: FB Thu Hiền

Có lẽ từ giờ cựu người mẫu sẽ không còn lẻ loi mỗi khi gặp hội bạn thân, vì cũng sắp lên thiên chức mới và cùng với hội bạn thân gia nhập hội mẹ bỉm sữa thẳng tiến.