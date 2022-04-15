MV mới Thiều Bảo Trâm 'thống lĩnh' BXH âm nhạc nhưng không thể 'vượt mặt' được huyền thoại âm nhạc này

Hậu trường 15/04/2022 08:34

Sau nhiều ngày phát hành, sản phẩm âm nhạc "comeback" của Thiều Bảo Trâm đã thống lĩnh bản xếp hạng âm nhac

Thời gian gần đây, Thiều Bảo Trâm là cái tên thu hút rất nhiều sự chú ý khi chính thức comeback Vpop với MV Sau lưng anh có ai kìa. Câu chuyện của MV được dân tình đồn đoán là nhắc đến “tình cũ” của Thiều Bảo Trâm và cà khịa "trà xanh".

MV mới Thiều Bảo Trâm 'thống lĩnh' BXH âm nhạc nhưng không thể 'vượt mặt' được huyền thoại âm nhạc này - Ảnh 1
Thiều Bảo Trâm trở lại Vpop với "Sau lưng anh có ai kìa - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, MV "Sau lưng anh có ai kìa" của Thiều Bảo Trâm đã đạt cán mốc 4 triệu lượt xem, hơn 175.000 lượt yêu thích. Trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội, khán giả cũng để lại nhiều bình luận đồng cảm với sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ và dành nhiều lời khen cho MV.

MV mới Thiều Bảo Trâm 'thống lĩnh' BXH âm nhạc nhưng không thể 'vượt mặt' được huyền thoại âm nhạc này - Ảnh 2
MV thu hút triệu view trên nền tảng youtube - Ảnh: Chụp màn hình

Thành tích Top 1 ca khúc giành Top 1 BXH iTunes Việt Nam và Top 1 Zingchart sau 7 tiếng phát hành. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, ca khúc “Sau lưng anh có ai kìa” đang được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội do nghi vấn ồn ào tình cảm của nữ ca sĩ.

Ngoài ra, để đạt được vị trí này top 1 này, Thiều Bảo Trâm đã phải đánh bại cái tên huyền thoại BIGBANG cùng sản phẩm "Still Life" gây sốt thời gian qua. Tuy nhiên, trên trending âm nhạc của Youtube, "Sau lưng anh có ai kìa" của Thiều Bảo Trâm vẫn chưa thể vượt qua huyền thoại âm nhạc BIGBANG.

MV mới Thiều Bảo Trâm 'thống lĩnh' BXH âm nhạc nhưng không thể 'vượt mặt' được huyền thoại âm nhạc này - Ảnh 3
Thiều Bảo Trâm không vượt qua đươc huyền thoại âm nhạc BIGBANG - Ảnh: Chụp màn hình

Một số netizen nhận xét rằng có lẽ do nhiều người tò mò về những ồn ào xoay quanh Sau lưng anh có ai kìa của Thiều Bảo Trâm nên đã bấm vào xem hoặc do anti-fan nhiệt tình soi moi nên vô tình giúp MV lên top trending. Ca khúc vẫn còn nhiều điểm chưa hay, thậm chí là giọng hát "trôi tuột", không hề có chút ấn tượng.  

MV mới Thiều Bảo Trâm 'thống lĩnh' BXH âm nhạc nhưng không thể 'vượt mặt' được huyền thoại âm nhạc này - Ảnh 4
Nhiều Netizen không hài lòng với giọng ca của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

 Hiện, sản phẩm "Sau lưng anh có ai kìa" đang tiếp tục tăng lượt view và nằm trong top BXH âm nhạc.

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Từ khóa:   thiều bảo trâm bigbang vbiz

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